Об итогах купального сезона рассказал сегодня, 12 сентября, на брифинге в РСК начальник управления гражданской обороны департамента по ЧС Костанайской области подполковник Жанат АСЫЛБЕКОВ.





- Официально купальный сезон закрыт 1 сентября, - сообщил он. - В Костанайской области более 8 тысяч водоёмов, на которых имеются 228 участков, часто посещаемых населением в купальный сезон. В области 7 коммунальных и 18 частных пляжей. Это, конечно, мало для населения более 800 тысяч человек. Для проведения спасательных работ на водоемах в постоянной готовности находятся 72 профессиональных спасателя, 8 единиц автомобильной и спасательной техники, 15 единиц плавсредств. На период купального сезона были выставлены 5 мобильных постов для патрулирования береговых линий. На базе оперативно-спасательного отряда обучены 73 общественных спасателя и дружинника.

Сотрудники ДЧС совместно с департаментом полиции и инспекцией транспортного контроля провели более 4 000 рейдов по местам отдыха на воде. Выявлено 216 нарушений, к административной ответственности привлечены 146 граждан. Общая сумма штрафов превысила 1 млн тенге.

- В купальный период оперативно-спасательным отрядом спасены 10 человек, двое из них - несовершеннолетние. Всего за купальный сезон на водоемах области зарегистрировано 13 несчастных случаев - это на 8 меньше, чем за купальный сезон прошлого года. Самое главное - в этом году не было случаев гибели детей, тогда как в прошлом году утонули два ребёнка, - отметил Асылбеков.

Среди основных причин гибели на воде подполковник назвал купание в состоянии алкогольного опьянения - таких было 8 из 13-ти, при ловле рыбы с лодки погиб 1 человек и ещё 3 смерти случились из-за переоценки собственных сил погибшими. Больше всего гибли в июне - 7 случаев, 5 человек утонули в августе и 1 - в июле. Из 13 утонувших 12 - мужчины.

Наибольшее количество смертей на воде зарегистрировано в районе Беймбета Майлина - 5 случаев, в Костанайском районе, включая город Костанай. - 3 случая, в Рудном - 2 случая.

Одновременно с окончанием купального сезона начинается сезон охоты и рыбалки, в связи с чем ДЧС предупреждает о необходимости соблюдения мер безопасности на водоёмах.

Фото РСК

