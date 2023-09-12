Глава фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев заявил, что введение единого совокупного платежа (ЕСП) создавало имитацию участия почти миллиона казахстанцев в пенсионной системе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео ЕНПФ

В интервью YouTube-каналу ЕНПФ, Жамишев заявил, что условия для участия в накопительной системе нужно создавать всем.

"У нас порядка миллиона человек индивидуальных предпринимателей, те, которые пользуются режимом единого совокупного платежа. Понятно, что этот платеж был временно установлен, чтобы стимулировать деятельность ИП, уменьшив их обязательные платежи. Но я не уверен, что это было правильно по отношению к пенсионным взносам, потому что пенсионные взносы – это платежи не в пользу государства, а платежи на собственные счета. В ЕСП мизерная часть приходится на пенсионные взносы, то есть происходит имитация участия в пенсионной системе целого миллиона человек. Соответственно, когда наступит время выплаты пенсии – что будет? Будет имитация выплаты из накопительного пенсионного фонда", - сказал Жамишев.

По его словам, в данной ситуации "правила игры" устанавливало само государство, а не индивидуальные предприниматели.

"Сейчас с 1 января следующего года уже не будет ЕСП, будут общеустановленные режимы, и выплата будет около 7 тысяч тенге. Я посмотрел цифры, какая минимальная сумма достаточности пенсионных накоплений. Так вот: если 40-летний предприниматель будет выплачивать по 7 тысяч тенге и в 40 лет у него будут достаточные пенсионные накопления, то через год, в 41 год, у него уже не будет достаточных пенсионных накоплений. И чтобы их иметь, ему нужно выплачивать год по 14 тысяч тенге. То есть устанавливаются правила, при которых ИП все равно выпадают из накопительной пенсионной системы. 7 тысяч тенге – это уже не имитация участия в пенсионной системе, но этого недостаточно для того, чтобы хотя бы иметь накопления на минимальном уровне, которое определило правительство", - отметил Болат Жамишев.