Яму возле домов №№ 67, 67 "А" и 67 "Б" микрорайона Береке выкопали год назад. Местные жители говорят, что строительные работы проходят все ближе к их домам и это может повлиять на фундамент. Кроме того, они опасаются за безопасность своих детей.

- Еще прошлой осенью раскопали. Когда экскаватор начал работать, аж дома дрожали! Зимой тоже копали, когда снег лежал, в январе, - рассказала "НГ" жительница дома № 67 "Б" Куляш МУКАНОВА. - Но работы с тех пор ведут очень медленно. Летом, например, мы редко видели, чтобы техника работала.

Вечером 8 сентября на месте стояли 2 экскаватора и 2 КамАЗа, техника не работала. По словам жильцов, раньше ее тут не было. Предполагают, что пригнали для картинки - в этот день они говорили рабочим, что будут обращаться в СМИ.

- За наших детей страшно! Да, подрядчик поставил здесь ограждения, но дети все равно перелезают и подходят близко к яме. Они ведь могут туда провалиться! - возмущается жительница дома № 67 "Б" Асель САУЖАНОВА. - Пока здесь, не дай бог, кто-то не умрет, акимат не начнет шевелиться!

Возле котлована играют дети /Фото предоставлено жильцами



- У нас также затопило подвалы в доме, - говорит жительница дома № 67 "Б" Людмила СЛОЖЕННИКИНА. - У каждого жителя дома здесь есть своя кладовая, и она куплена за деньги: у кого 8 квадратов, у кого 10. У всех тут вещи личные, но вода уже стоит тут несколько месяцев и теперь у жильцов что-то сгнило, покрылось плесенью. Вокруг летают мошки!

Жильцы говорят, что котлован расположен слишком близко к их домам

Жильцы считают - поскольку вода в подвалах появилась после того, как начались строительные работы, это напрямую связано с действиями подрядчика.

Подвал дома № 67 "Б" залило водой

Возле котлована, на дне которого была вода, мы увидели мужчину, который стоял возле вагончика. Вместе с жильцами дома № 67 "Б" решили подойти к нему, чтобы прояснить ситуацию.

На тротуаре - большая куча земли и глины.

Пришлось проходить по проезжей части.

Мужчина откачивал воду из ямы. Пояснил, что он охранник и не знает названия подрядной организации. Сказал, что по всем вопросам лучше обращаться к прорабу.

Вечером 8 сентября охранник откачивал воду из котлована

9 сентября местные жители сообщили "НГ", что рабочие в этот день и 10 сентября на месте были и полностью откачали воду из ямы. 11 сентября их вновь не было на месте - вероятно из-за дождя.

Жильцы на протяжении года периодически жаловались в службу iKomek (109), им отвечали, что заявки находятся в работе, и просили подождать ответа.

11 сентября "НГ" направила запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная с вопросами о том, кто проводит здесь работы и как власть контролирует деятельность подрядчика.

Фото Андрея СКИБЫ