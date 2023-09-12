Специальная операция по задержанию наркосбытчиков сразу в нескольких регионах области. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и управления по борьбе с наркопреступностью задержали шестерых подозреваемых, из которых пять водворены в ИВС. Операция одновременно проходила в городах Рудном, Лисаковске и Костанайском районе, сообщает Polisia.kz.

По словам начальника управления по борьбе с организованной преступностью Серика Байгонова, в ходе проведения санкционированного обыска сотрудниками полиции из незаконного оборота изъяты наркотические вещества растительного происхождения, денежные средства, в том числе в иностранной валюты, газетные свертки для расфасовки наркотика, курительные трубки.

По данному факту полиция начала досудебное расследование, предусмотренное ч. 3 ст. 297 УК РК “Незаконное изготовление, переработка и хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических веществ, их аналогов”. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Следствием установлено, что подозреваемые сбывали наркотики на территории городов и районов области, их работа была скоординирована.

Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.