Национальная сборная Казахстана в первом матче второго круга группового этапа отборочного раунда чемпионате Европы 2024 года принимала на своем поле команду Северной Ирландии.

Передачу партнерам по атаке выполняет Бактиер Зайнутдинов / Фото kff.kz

Матч первого круга, прошедший в июне в столице Северной Ирландии городе Белфасте, завершился победой казахстанских футболистов, доведших тогда до трех матчей свою победную серию, которая прервалась в предыдущем матче с командой Финляндии. Шансы сборной Казахстана побороться за второе место в группе «Н» оставляла бы победа над сборной Северной Ирландии, которая после стартовой победы над Сан-Марино в четырех матчах подряд потерпела поражения.

По сравнению с матчем первого круга с североирландской сборной, в стартовом составе сборной Казахстана произошла лишь одна замена - вместо травмированного защитника «Астаны» Михаила Габышева на поле вышел Еркин Тапалов («Кызылжар»), занявший место на правом краю линии обороны. На остальных позициях играли голкипер Игорь Шацкий («Шахтер»), защитники Ян Вороговский («Астана»), Нуралы Алип («Зенит» Санкт-Петербург, Россия), Александр Марочкин («Астана») и Марат Быстров («Ахмат» Грозный, Россия), полузащитники Рамазан Оразов («Копер», Словения), Асхат Тагыберген («Ордабасы»), Абзал Бейсебеков («Астана») и Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), а также нападающий Максим Самородов («Актобе»). В заявку на матч были включены и два игрока «Тобола»: защитник Багдат Каиров и нападающий Ислам Чесноков.

Проход по флангу совершает Ян Вороговский / Фото kff.kz

Давшие бой в предыдущем туре в гостевом матче со сборной Словении (2:4) североирландские футболисты, горевшие желанием взять реванш за домашнее поражение, со стартового свистка завладели инициативой и уже на 2-й минуте центральный полузащитник гостей Джордж Сэвилл пробил по воротам с дальней дистанции, метя в левый угол, но не попал в створ. На 11-й минуте команды обменялись атаками. Вначале гости провели выпад с подачей в штрафную площадь на Конора Вашингтона, но Алип вовремя оттеснил центрального нападающего сборной Северной Ирландии от мяча, прилетевшего в итоге в руки Шацкому. В ответной атаке после подачи Тапалова с правого фланга Вороговский из левой половины штрафной площади пробил рядом с дальним верхним углом ворот. На 17-й минуте гости заработали штрафной удар в центральном круге, подачу с которого замкнул ударом головой из центра штрафной площади защитник Дэниэл Баллард, но мяч пролетел еще правее от створа.

Хозяева ответили через две минуты ударом с дальней дистанции чуть правее центра Зайнутдинова, пробившего в ближний нижний угол, но мяч пролетел рядом со стойкой ворот. На 26-й минуте после длинной диагональной передачи Самородова удар Тапалова с острого угла с правого края штрафной площади заблокировал крайний полузащитник Трэй Хьюм. А через минуту, после атаки хозяев по правому флангу Бейсебеков сделал передачу низом в район дуги штрафной площади, откуда Самородов, обыграв Балларда и уйдя от Алистера Макканна, пробил точно в левый нижний угол ворот. Не спас гостей от гола и бросок голкипера Бэйли Пикок-Фаррелла - 1:0.

Автор победного гола Максим Самородов в штрафной площади сборной Северной Ирландии / Фото kff.kz

Пропустив гол, сборная Северной Ирландии прибавила в движении и стала больше владеть мячом. На 37-й минуте гости заработали первый в матче угловой удар, розыгрыш которого не принес обострения у ворот Шацкого. Зато через пять минут счет едва не стал равным. После атаки по левому флангу последовала передача низом в штрафную площадь на нападающего Метью Кеннеди, который от угла вратарской площадки пробил низом за спиной Алипа и мимо Шацкого в район дальней штанги. Подключившийся к атаке защитник Конор Макменамин готов был уже добить в сетку мяч, который буквально в полуметре от линии ворот в падении остановил в его ногах примчавшийся на помощь защитникам Самородов, а затем Алип, опередив Макканна, выбил его за боковую линию.

После перерыва в составе нашей сборной вместо Вороговского на поле вышел его одноклубник Тимур Досмагамбетов. Начало же второй половины матча еще раз заставило поволноваться почти 29-тысячную армию присутствовавших на трибунах болельщиков сборной Казахстана, среди которых были президент страны Касым-Жомарт Токаев и именитый боксер-профессионал Геннадий Головкин. На 49-й минуте выбитый защитниками из штрафной площади мяч полузащитник гостей Ши Чарльз послал низом ударом с лету в сторону ворот. Мяч в районе 11-метровой отметки попал в ноги Вашингтону, который пробил в касание низом в правый угол ворот в то время, как голкипер сборной Казахстана начал смещаться в противоположный угол. Однако Шацкий, продемонстрировав великолепную реакцию, успел броситься за мячом, выбив его буквально с линии ворот.

Футболисты сборной Северной Ирландии продолжали атаковать, но таких опасных моментов создать им больше не удалось. На 58-й минуте Алип заблокировал удар с правого края штрафной площади вышедшего на замену Пола Смита. К этому времени автора гола заменил Исламбек Куат («Астана»). На исходе часа игры ворвавшийся слева в штрафную площадь Досмагомбетов пробил низом в дальний угол, но не попал в створ ворот, а попытавшийся успеть к мячу Куат оказался на газоне не без помощи защитников гостей. Однако обратившийся в этом моменте к видеопомощнику главный судья матча Даниэль Шлагер из Германии показал, что нарушения правил не было.

После того, как игра отодвинулась от ворот хозяев, наставники обеих сборных провели двойные замены. В составе сборной Казахстана вместо Тапалова и Бейсебекова на поле вышли соответственно Сергей Малый («Ордабасы») и Аслан Дарабаев («Астана»).

На 80-й минуте едва не удвоил преимущество сборной Казахстана Тагыберген. Капитан мощно пробил низом метров с 30-ти в ближний левый угол ворот, но Пикок-Фаррелл в падении отбил мяч. На 87-й минуте Зайнутдинова заменил нападающий «Астаны» Абат Аймбетов, принесший победу сборной Казахстана в первом матче за две минуты до конца основного времени. А на последней - шестой добавленной минуте Тагыберген пробил над перекладиной со штрафного удара, назначенного у левого угла штрафной площади.

Счет в матче не изменился, а сборная Казахстана одержала в этом отборочном цикле уже четвертую победу и добилась исторического достижения, никогда не набирая ранее за всю историю участия в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы больше 10 очков.

Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед АДИЕВ отметил, что в психологическом плане игроки обрели определенную уверенность:

- После игры с Финляндией мы хотели вернуться в турнирную гонку, и у нас это получилось. Впереди у нас игры на выезде. Мы сверстали план, будем тренироваться на натуральном поле в Алматы 5-6 дней и приедем в Данию более адаптированными. Что касается игроков, то нам в позиции надо искать третьих номеров. Работа ведется постоянно. У нас есть месяц, будем смотреть. Поедем, и будем стараться добывать очки. Я игрокам в раздевалке сказал, что нас ждут самые важные матчи в нашей карьере. Я не уверен, что в моей карьере тренера будут еще более важные игры. Хочется достойно выступить даже с серьезными сборными.

С 12-ю набранными очками сборная Казахстана занимает после шести туров четвертое место в группе «H», уступая одно очко сборной Дании, выигравшей в гостях у команды Финляндии (1:0), в активе которой 12 очков, и сборной Словении, разгромившей команду Сан-Марино на ее поле (4:0).

Следующие матчи сборная Казахстана проведет на выезде с командами Дании - 14 октября и Финляндии - 17 октября.

А в пятницу, 15 сентября, возобновится чемпионат Казахстана. Костанайский «Тобол» проведет матч 22-го тура 16 сентября в столице республики с занимающей третью строчку в турнирной таблице «Астаной».