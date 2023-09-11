11 сентября 2023, 12:28

В ночь с 5 на 6 сентября 2023 года у моей тёти в п. Узкая колея г. Костаная произошел страшный пожар - сгорел дом по улице Титова, всё пострадало. Хозяева, слава Богу, живы, успели выпрыгнуть. В чём спали, в том и остались.

Очень просим Вас помочь семье, если у кого-то есть хоть какая-то возможность, откликнуться и поддержать, мы будем безумно Вам благодарны. Очень хочется верить, что ещё всё возможно будет хорошо, так как впереди холода, дожди.

С огромной надеждой и большим уважением обращаемся ко всем неравнодушным людям проявить милосердие и сострадание не оставаться безучастными к чужой беде и помочь пострадавшим.

Номер Каспий: 4400 4302 0930 2311 Астафьева Гульнара

По Номеру тел 8-701-847-00-29 Каспий Астафьева Кристина