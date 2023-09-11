В Нью-Йорке завершился последний в этом сезоне турнир «Большого шлема» 143-й Открытый чемпионат США по теннису - US Open-2023, прошедший на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина стала победительницей US Open-2023 в миксте / Фото championat.com

На этом турнире выступили и семь теннисистов Казахстана, наибольшего успеха из которых добилась первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина, занимающая 29-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Казахстанка стала победительницей US Open-2023 в миксте - смешанном парном разряде, выступая с теннисистом из Финляндии Харри Хелиоваара. И эта победа стала исторической для Казахстана, так как ранее казахстанские теннисисты еще никогда не выигрывали турниров «Большого шлема» в миксте.

В матче первого круга Данилина и Хелиоваара одержали победу в трех сетах над Николь Меликар из США и Меттью Эбденом из Австралии - 6:3, 5:7, 10:7. В матче второго круга казахстанско-финский дуэт более уверенней выиграл у теннисистов из США Алисии Паркс и Дениса Кудлы - 6:3, 6:3.

В третьем круге, прошедшем на стадии 1/4 финала, Данилина и Хелиоваара переиграли китайско-бельгийскую пару Ифан Сюй - Йоран Флиген в двух сетах со счетом 7:5, 7:6 (7:2), а в полуфинале одержали победу над считавшимися фаворитами в этом противостоянии Эной Сибахарой из Японии и Мате Павичем из Хорватии - 7:6 (7:2), 6:4.

Соперниками Данилиной и Хелиоваара в финале стала посеянная на турнире под первым номером пара из США Джессика Пегула, занимавшая третье место в рейтинге WTA в одиночном разряде, и Остин Крайчек. Но казахстанско-финскому дуэту не помешало это за один час и 13 минут одержать победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Лучшим результатом Анны Данилиной в турнирах «Большого шлема» до этого был финал на Australian Open-2022 в парном разряде, в котором казахстанская теннисистка выступила и на US Open, правда с меньшим успехом. В первом круге Данилина в паре с теннисисткой из Великобритании Хитер Уотсон выиграла у американок Эммы Наварро и Питон Стирнс - 6:2, 6:4. А во втором круге казахстанско-британская пара потерпела поражение от Мию Като из Японии и Алдилы Сутджиади из Индонезии - 3:6, 1:6.

Елена Рыбакина стала первой казахстанской теннисисткой, завоевавшей право на участие в Итоговом турнире WTA / Фото championat.com

Выступавшая в женском одиночном разряде первая ракетка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, стартовала на US Open с разгромной победы над теннисисткой из Украины Мартой Костюк (39-е место рейтинга WTA) - 6:2, 6:1. А выйдя без борьбы в третий круг, так как ее соперница прошлогодняя четвертьфиналистка турнира представительница Австралии Айла Томлянович (127-я ракетка мира) снялась с соревнований из-за травмы, Рыбакина уступила в трех сетах 30-й ракетке мира Соране Кырсте из Румынии - 3:6, 7:6 (8:6), 4:6, и в очередной раз не смогла выйти в 1/8 финала US Open.

И все-таки, получив за участие в третьем круге 130 рейтинговых очков, Рыбакина добилась исторического достижения для Казахстана, став третьей теннисисткой, квалифицировавшейся в Итоговый турнир WTA 2023 года. Казахстанка, имея в своем активе 5476 очков, вслед за Ариной Соболенко из Беларуси и Игой Швентек из Польши преодолела порог для попадания на этот турнир, составляющий 5420 очков, став первой в истории казахстанского тенниса участницей Итогового турнира WTA, который пройдет с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика).

Также выступавшая в одиночном разряде вторая ракетка Казахстана и 78-я ракетка мира Юлия Путинцева не смогла пройти во второй круг, уступив теннисистке из Италии Мартине Тревизан (58-е место в рейтинге ATP) - 6:0, 6:7 (0:7), 6:7 (8:10).

А победительницей Открытого чемпионата США стала американская теннисистка Кори Гауфф, выигравшая в финале у Соболенко (2:6, 6:3, 6:2), которая по итогам US Open станет первой ракеткой мира.

Путинцева не смогла пройти во второй круг и в женском парном разряде, уступив вместе с теннисисткой из Великобритании Кэйти Бултер в первом круге Фанг-Се Ву из Тайбея и Чжу Линь из Китая - 3:6, 3:6. Победительницами же в парном разряде среди женщин стали Габриэла Дабровски из Канады и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии, обыгравшие в финале россиянку Веру Звонареву и немку Лауру Зигемунд - 7:6 (11:9), 6:3.

Представлявшие Казахстан в мужском одиночном разряде первая ракетка страны и 27-я ракетка мира Александр Бублик и победитель квалификации US Open Тимофей Скатов (129-е место рейтинга ATP) не смогли пробиться во второй круг. В матче первого круга Бублик уступил в трех сетах победителю US Open 2020 года Доминику Тиму (81-е место в рейтинге ATP) из Австрии - 3:6, 2:6, 4:6, а Скатов проиграл в четырех сетах теннисисту из Австралии Алексу де Минору - 2:6, 6:3, 1:6, 5:7.

А в мужском финале US Open, как и в 2021 году, встретились 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Новак Джокович из Сербии и обыгравший в полуфинале лидера рейтинга ATP Карлоса Алькараса из Испании (7:6, 6:1, 3:6, 6:3) третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, у которого всего один такой титул, добытый именно на Открытом чемпионате США в 2021 году.

В 36-й раз добравшись до финала в турнирах «Большого шлема», причем во всех четырех в этом сезоне, повторив таким образом свои достижения 2015 и 2021 годов, Джокович стал победителем в своем десятом финале в Нью-Йорке, обыграв выступавшего в пятом в карьере финале на турнирах «Большого шлема» и в третьем на Открытом чемпионате США Медведева - 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. При этом 36-летний Джокович стал самым возрастным чемпионом US Open в одиночном разряде и повторил рекорд теннисистки из Австралии Маргарет Корт по количеству выигранных турниров «Большого шлема», а по итогам Открытого чемпионата США станет первым номером в мировом рейтинге.

Еще два казахстанских теннисиста выступили в Нью-Йорке в мужском парном разряде. Андрей Голубев (73-е место рейтинга АТР в парном разряде) в паре с Романом Сафиуллиным из России с победы начал выступление на US Open-2023, переиграв в первом круге американских теннисистов Александра Ковачевича и Николаса Морено-Де-Альборана в двух сетах - 6:4, 6:3. Но в матче за выход в третий круг казахстанско-российский дуэт уступил Рохану Бопанне из Индии и Мэттью Эбдену из Австралии - 3:6, 3:6.

Занимающий 45-е место рейтинга АТР в парном разряде казахстанец Александр Недовесов и Гонсало Эскобар из Эквадора уступили в стартовом поединке на стадии 1/32 финала Джейми Маррею из Великобритании и Майклу Винусу из Новой Зеландии в двух сетах - 6:7 (3:7), 6:7 (3:7). А победителями парного мужского разряда на US Open-2023 стали Раджив Рам из США и Джо Солсбери из Великобритании.