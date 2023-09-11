Глава кабмина отметил, что в сентябре следует значительно активизировать дорожно-строительные работы, передает Informburo.kz.

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Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании штаба по реализации предвыборной программы главы государства потребовал обеспечить надлежащее качество дорог, чтобы весной асфальт не сошёл вместе со снегом, сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина указал, что зачастую качество дорог не выдерживает критики.

"Вы знаете, сколько идёт жалоб от населения. Для простого человека нет разницы – дорога республиканская или местная. Ему нужны хорошие дороги возле дома, в городе, селе или между населёнными пунктами. Это нужно всем нам, нашей экономике", – сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что строительный сезон уже идёт к завершению, поэтому в сентябре следует значительно активизировать дорожно-строительные работы.

Также на заседании подняли вопрос передвижения тяжёлых большегрузных машин по автомобильным дорогам.

"Нередки случаи, когда при ремонте и строительстве одной дороги самосвалы ломают другие пути, включая недавно отремонтированные. Например, на автодороге Нарманбет – Балхаш в Карагандинской области по недавно отремонтированной дороге стали возить руду с карьера Шубартау. Вес самосвала с рудой – 60 тонн! В итоге весь новый асфальт испорчен. Таких примеров много, даже в городах", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр отметил, что необходимо комплексно подходить к решению проблем проектирования и строительства дорог, а также их содержания.