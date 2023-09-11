11 сентября 2023, 10:00

Посланник любавического рэбэ Король Мошиах Костанайской области раввин Мэнахэм Мэндл Залманов, главный раввин Костаная и Костанайской области и его супруга Двора Залманов с детьми встречали гостей.

Раввин Мэнахэм Залманов открывает торжество традиционно под звуки рога (звук шофара). В преддверии Рош а-Шана и Йом-Кипур в шофар трубят в синагоге.

Время от времени гости вслед за раввином повторяют слова молитвы. Поздравления перемежаются еврейскими песнями и классическими номерами.

"Бейт Рахель-Хабад Любавич" названа в честь матери главного инициатора строительства и спонсора, президента Еврейского конгресса Казахстана Александра Машкевича.

Синагога — ее название на иврите: "бейт тфила", "дом молитвы". Впрочем, во всем Талмуде под этим именем синагога упоминается только один раз. Куда чаще ее называют "бейт кнессет", что буквально означает "дом собраний".

Эти собрания, встречи, которые становятся событием как для одного отдельного человека, для одной семьи, так и для всей общины, здесь уже просто непременная часть жизни, именно такой, какой она и должна быть. Здесь может царить печальная сдержанность постов, торжественность значимых дней, бар-мицвы или брит-мила, и радость настоящих праздников.

Есть у синагоги и еще одно очень важное предназначение. потому называется еще и так — "бэйт мидраш", "дом учения". Так и библиотека.

Эти книги читают, по ним учатся — слушатели курсов, студенты иешивы или колеля. В синагоге учатся Торе — и и те, кто, может быть, совсем недавно ощутил в себе это стремление — верить, и знать, и возносить молитву, свято веря и твердо зная, что здесь, под высокими синагогальными сводами, все будет услышано.

в Костанае синагога "Бейт Рахель - Хабад Любавич". Две улицы образуют угол - острый мыс, на вершине которого выросло бело-голубое здание синагоги. Высокие окна, синий купол. Внутри здания - миква, молельная комната со шкафом для свитков Торы, балкон с декоративной решеткой для молящихся женщин, комната торжеств, учебные классы. Священное место, где могут молиться костанайские евреи.

Звучит торжественная музыка, все в молельный зал - сердце синагоги. Радостное событие сопровождается песнями. Синагога в Костанае 14 лет! В ознаменование этого устроена трапеза для участников и гостей.