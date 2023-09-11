10 сентября сборная Казахстана по футболу сыграла шестой матч в отборочном цикле чемпионата Европы-2024. Соперником выступила Северная Ирландия, сообщают Vesti.kz.

Фото Турара Казангалова / Vesti.kz

Встреча группы H прошла в Астане и завершилась со счетом 1:0. У казахстанцев голом на 27-ой минуте отметился Максим Самородов.

- Ощущения, честно, непередаваемые, - сказал журналистам Самородов. - Хочу поздравить всех казахстанцев с этой очень важной победой. С победой, короче, всех. Честно, эмоции непередаваемые, я не могу их объяснить. Очень рад, что принес три очка нашей команде.

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Самородов также спас ворота сборной Казахстана от мяча в пустые ворота.

- Как сказать... Мне будто сердце подсказало, что нужно бежать до конца. Я побежал, слава богу, спас ворота пустые. Посвящаю своим родным, своей любимой, всему Казахстану, - добавил футболист.

Фото Турара Казангалова / Vesti.kz

Напомним, в предыдущем туре Казахстан дома уступил Финляндии (0:1), а Северная Ирландия на выезде проиграла Словении (2:4). Сейчас на счету команды четыре победы в шести матчах и 12 очков. Это самый лучший показатель в истории отборочных турниров к чемпионатам Европы. В предыдущем цикле команде удалось набрать 10 очков, но на этот раз планка оказалась перевыполнена. Также команда впервые смогла добиться четырех побед в квалификации.

Фото Турара Казангалова / Vesti.kz

Следующий матч казахстанцы проведут 15 октября в Дании, а 17-го отправятся в гости к Финляндии.

Фото пресс-службы Акорды

Сборную Казахстана после победы поздравил президент Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что "с удовольствием посмотрел игру", а победу назвал "заслуженной".