Главный врач Рудненской городской поликлиники Кульжамал КАЛИЕВА на брифинге в акимате Рудного ответила на вопрос журналистов о строительстве лифта в медучреждении, сообщает ИА «Город». Много лет назад к поликлинике по ул. 50 лет Октября пристроили шахту лифта, но подъемный механизм так и не заработал.

Кульжамал Калиева (слева) / Фото Ирины Стариковой



- Самый больной вопрос, который никак не решается, - сообщила Калиева. - Увы, но достроить то, что начато, мы уже не сможем. Времени прошло много, было техобследование, которое подтвердило, что шахта лифта в аварийном состоянии. Само оборудование лифта с 2007 года лежит и уже устарело, эксплуатировать его нельзя, мы его попросту списали.

Строить заново оказалось слишком дорогим удовольствием. Руководство поликлиники посчитало - нужно около 89 миллионов.

- Да, ходатайство в управление здравоохранения написано, но эти средства нам, скорее всего, никто не выделит, - отметила Калиева. - Ведь есть еще один важный момент: само здание поликлиники уже старое и не факт, что оно выдержит вибрацию. Мы спасаем ситуацию, как можем. Максимально перенесли все на первый этаж, тот же аппарат УЗИ, установили подъемники для инвалидов. Есть кабинет геронтолога, куда может обратиться маломобильный пациент, и все необходимые специалисты будут работать с ним на первом этаже.

Журналисты спросили насчет открытия новой поликлиники в Рудном. Были планы провести реконструкцию здания по ул. Мира, 24, чтобы сделать там филиал городской государственной поликлиники. Напомним, ранее в этом здании располагалась детская поликлиника, стационар, теперь медвытрезвитель. Позже стало известно, что город решил строить новую поликлинику.

- Может, я опережаю события, но вопрос пересмотрели, - сообщила главный врач. - И скорее всего на Мира будет медколледж, не Костанайский филиал, а свой, Рудненский медколледж. ПСД готова, если выделят средства, будет реконструкция здания, там планируется разместить также общежитие для иногородних студентов. А насчет новой поликлиники, ее обещали построить, но в рамках государственно-частного партнерства, есть инвесторы, которым интересен наш город