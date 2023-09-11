Чтобы с этих пор по-новому оставалось все по-старому
Ильяс
Не успел Токаев выйти из парламента, так все газеты успели напечатать мнение аманатов или псевдопатриотов на послание. Подумал написать своё, но меня уже опередили, даже в песне:
Нищих умников с дипломами,
Я домой пустил с поклонами,
Но с порога молвил строго я:
Все менять, основ не трогая.
В остальном война отсталому,
Древнему и бестолковому,
Чтобы с этих пор по-новому,
Оставалось все по-старому.
Между прочим, служит даром мне,
В граммофоне хор с певицею,
Я за новые традиции,
Но чтоб содержание старое.
В остальном война отсталому,
Древнему и бестолковому,
Чтобы с этих пор по-новому,
Оставалось все по-старому.
Ай, Аллах! Ай, Аллах!
Ниспошли прогресс в делах.
Ай, Аллах! Ай, Аллах!
Ниспошли прогресс в делах.
Ай, Аллах! Ай, Аллах!
Ниспошли прогресс в делах.
Ай, Аллах! Ай, Аллах!
Ниспошли прогресс в делах.
https://youtu.be/iJDS1RZnh7E?si=WfrqAWkPTKWxIcCW
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