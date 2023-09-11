11 сентября 2023, 09:26

Не успел Токаев выйти из парламента, так все газеты успели напечатать мнение аманатов или псевдопатриотов на послание. Подумал написать своё, но меня уже опередили, даже в песне:

Нищих умников с дипломами,

Я домой пустил с поклонами,

Но с порога молвил строго я:

Все менять, основ не трогая.



В остальном война отсталому,

Древнему и бестолковому,

Чтобы с этих пор по-новому,

Оставалось все по-старому.



Между прочим, служит даром мне,

В граммофоне хор с певицею,

Я за новые традиции,

Но чтоб содержание старое.



В остальном война отсталому,

Древнему и бестолковому,

Чтобы с этих пор по-новому,

Оставалось все по-старому.



Ай, Аллах! Ай, Аллах!

Ниспошли прогресс в делах.

Ай, Аллах! Ай, Аллах!

Ниспошли прогресс в делах.

Ай, Аллах! Ай, Аллах!

Ниспошли прогресс в делах.

Ай, Аллах! Ай, Аллах!

Ниспошли прогресс в делах.



https://youtu.be/iJDS1RZnh7E?si=WfrqAWkPTKWxIcCW