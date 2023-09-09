В Комитете госдоходов потребовали от казахстанских чиновников сдать электронные декларации о доходах до 15 сентября. Об этом сообщает КазТаг.

- Декларацию об активах и обязательствах формы 250.00 на втором этапе всеобщего декларирования в 2023 году представляют работники государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, в том числе члены совета директоров, а также их супруги. Напоминаем, что срок представления декларации в электронном виде истекает 15 сентября 2023 года, - сообщили в пятницу в пресс-службе комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов Казахстана.

Как уточнили в ведомстве, декларацию можно представить:

в «Кабинете налогоплательщика» – cabinet.salyk.kz;

на портале электронного правительства – egov.kz;

в мобильных приложениях – e-SalyqAzamat, eGovmobile, HALYK BANK.

Пошаговая инструкция доступна по ссылкам:

в приложении «E-SalyqAzamat» – https://youtu.be/33MzJR1DL6I

в приложении «HALYK BANK»ы – https://youtube.com/shorts/OAnLwYHKRAQ?feature=shared

Напомним, всеобщее декларирование доходов и имущества физических лиц, целью которого является борьба с теневой экономикой и коррупционными проявлениями, ввели в январе 2021 года. Внедрение декларирования проходит в 4 этапа. С 1 января 2023 года стартовалвторой этап всеобщего декларирования, в рамках которого у работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и супругов указанных лиц возникают обязательства по представлению декларации об активах и обязательствах, а с 1 января 2024 года – декларации о доходах и имуществе.