О нападении на собаку вчера, 8 сентября, сообщили зоозащитники. Они рассказали, что истерзанное животное обнаружили прохожие. Картина произошедшего вызывает ужас:

Фото из Instagram / help_together2020

- В кустах лежала мёртвая собака, истерзанная, внутренности все наружу, зад в крови, рядом лежал так же в крови презерватив, - пишут зоозащитники. - Я сообщила в группу полиции и волонтёрам, кто посвободней. Позже подошла и сама девушка, но тело собаки пропало. Кто забрал, неизвестно.

Отвечая на запрос журналистов в ДП Костанайской области сообщили, что факт жестокого обращения с собакой стал известен в ходе мониторинга социальных сетей, сообщений по данному факту в полицию не поступало.

- В ходе разбирательств, полицейскими был установлен автор публикации, который указал на место происшествия, - сообщают в полиции. - В настоящее время, по данному факту начато досудебное расследование по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животным». Полицейскими Рудного проводятся мероприятия по установлению очевидцев и поиска подозреваемого лица. Департамент полиции Костанайской области призывает очевидцев происшествия сообщить всю известную информацию на номер 102.

В управлении полиции Рудного пообещали взять расследование на контроль.