В экспозиции 45 произведений, среди которых живопись, графика, батик. Авторство нескольких из представленных работ принадлежит ученикам Галины Надеиной.

Галина Надеина окончила Уральское училище прикладного искусства (г. Нижний Тагил) по специальности «художественная роспись» и отделение изобразительного искусства Магнитогорского государственного университета.

Её профессиональный путь в искусстве начался в 1995 году. Помимо участия в сборных выставках, на счету Надеиной шесть «персоналок», «Дыхание кисти» – седьмая по счёту. Значительное место в жизни автора занимает педагогическая деятельность, она учитель высшей категории, занимает должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе Детской художественной школы г. Рудный.

- Педагогу, который преподает в художественной школе, очень тяжело находить время для творчества,- отметил Председатель правления Костанайской областной организации Союза художников РК Вадим БЫКОВ. – Поэтому я поражаюсь трудолюбию Галины Петровны, создающей такие произведения, наполненные позитивом, дышащие свежестью.

Работа преподавателя, действительно, отнимает много сил и времени. Тем поразительнее неустанное стремление к развитию собственного творчества. Глядя на такого учителя и дети стремятся всё делать лучше, совершеннее.

- Я питаю особую слабость к художникам, которые занимаются ещё и с детьми,- сказала руководитель Отдела культуры и развития языков акимата г. Костанай Сауле АЗИМЖАНОВА. – Галина Петровна, как уже было сказано, работает в рудненской художественной школе и поэтому её след останется не только в её замечательных работах, но и в её учениках. Ученики, наверное, счастливые люди, ведь они имеют возможность в наше сложное время общаться с таким светлым, позитивным человеком. Её творческий огонёк, её тепло передаётся ученикам, которые тоже когда-нибудь будут выставлять свои работы на выставках.

"Желтые цветы", холст, масло, 2012 год

"Турецкая гвоздика", холст, акрил, 2015 год

Работы автора наполнены особым теплом, это видно даже по холодным зимним натюрмортам. Будто где-то в лесу, находящемся в глубоком ноябрьском сне, притаилась озорница весна и вот-вот выскочит из-за дерева, чтобы вдохнуть в пространство новый цикл жизни. Конечно, с чисто технической стороны это всё можно объяснить умением работать с цветом и светом. Но есть ещё нечто, не идентифицируемое наукой, это частицы души, которые художник непременно оставляет в каждом своём произведении.

"Рябиновые гроздья", батик, 2014 год

Особенно тёплыми получаются у автора произведения в технике батика. Это творчество, требующее внимательности, кропотливости и терпения. Батики Надеиной будто лоскуты какой-то большой восточной сказки, манящей ароматом дыни и ярким солнцем.

- Работы Галины Петровны я помню по предыдущим выставкам, они меня потрясли, - призналась любитель искусства из Костаная, постоянный посетитель выставок Светлана БАГДАСАРОВА. – Смотришь и думаешь, сколько же надо иметь в душе тепла и света, сколько солнца, чтобы создавать такие удивительные работы. А сколько нужно ночей, дней, лет, чтобы с такой тщательностью, с такой проработкой деталей, создать так много работ.

"Восточный базар", акварель, перо, 2022 год

"Шелковый путь", батик, 2013 год

Светлана Багдасарова сравнила Галину Надеину с Шахерезадой, рассказывающей бесконечную восточную сказку и отдельно отметила любовь автора к изображению старых улочек с неказистыми, но такими живописными домишками, этих уходящих в прошлое пейзажей, греющих душу любого художника.

- Я с первого взгляда полюбил работы автора,- сказал член союза художников РК Николай ТОРШИН. – Хорошая акварель, красивая, лёгкая. Работы выполнены на разной бумаге, к каждой нужен свой подход: не каждая бумага для карандаша, не каждая бумага для акварели. На разной бумаге, разными техниками выполнены рисунки и все великолепны! Смотрю на эти работы и чувствую заряд вдохновения, как будто я молодость встречаю снова. Здесь нет ничего скучного, каждый изображённый домик, речка, берёзка, всё даёт настрой, всё интересно. А посмотрев на батик, захотел этой технике у автора поучиться. Очень уж красивое сочетание красок, вдохновляет.

"Космические просторы", бумага, смешанная техника, 2012 год

"Песнь акына", холст, масло, 2022 год

Выставка «Дыхание кисти» будет работать месяц. Не откладывайте визит в картинную галерею на потом, постарайтесь в эти пасмурные сентябрьские дни получить заряд солнца, заложенный в произведениях Галины Надеиной.

Фото Ксении РЕБИК