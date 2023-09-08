В столице Казахстана на стадионе «Астана Арена» прошел матч отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Казахстана и Финляндии. Обе сборные после четырех туров группового этапа возглавляли турнирную таблицу в группе «H», одержав после поражений на старте по три победы подряд и набрав по 9 очков.

Еркин Тапалов прерывает атаку сборной Финляндии / Фото kff.kz

Казахстанские футболисты, уступив в первом туре дома сборной Словении (1:2), ведя в счете после первого тайма, выиграли затем в Астане у сборной Дании (3:2), уступая по ходу встречи 0:2, разгромили в гостях команду Сан-Марино (3:0) и одержали победу с минимальным счетом над сборной Северной Ирландии на ее поле.

Сборная Финляндии в гостях проиграла команде Дании (1:3) и выиграла у команды Северной Ирландии (1:0), а на своем поле одержала победы над командами Словении (2:0) и Сан-Марино (6:0).

Между собой сборные Казахстана и Финляндии ранее встречались четырежды, и во всех четырех матчах победы одержали финские футболисты - в отборочном турнире к чемпионату Европы 2008 года (2:0 - в гостях и 2:1 - дома) и в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года (1:0 - дома и 2:0 - в гостях).

На завершавший первый тур группового турнира матч главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед АДИЕВ выпустил на поле в стартовом составе вратаря «Шахтера» Игоря Шацкого, защитников Нуралы Алипа («Зенит» Санкт-Петербург, Россия), Александра Марочкина («Астана») и Марата Быстрова («Ахмат» Грозный, Россия), полузащитников Яна Вороговского, Аслана Дарабаева (оба - «Астана»), Асхата Тагыбергена («Ордабасы») и Льва Скворцова («Химки», Россия), а также нападающих Исламбека Куата, Абата Аймбетова (оба - «Астана») и Бактиера Зайнутдинова («Бешикташ», Турция).

Начало встречи прошло в борьбе за инициативу, и команды обменялись атаками, правда, без завершающих ударов. Первыми создали острый момент у ворот соперника хозяева, после того как на 7-й минуте Аймбетов сделал передачу открывшемуся на дуге штрафной площади Зайнутдинова, который пробил рядом с левым верхним углом. Вскоре гости заработали штрафной удар, завершившийся угловым ударом. Но и при розыгрыше этих стандартов, как и еще после двух угловых ударов, опасных моментов у ворот сборной Казахстана гостям создать не удалось.

А вот в середине тайма нападающий сборной Финляндии Джоэл Похьянпало, завладев мячом в центре поля, сделал длинную передачу вперед и налево напарнику по атаке Теему Пукки, который с линии штрафной площади пробил в дальний нижний угол ворот, но Шацкий в падении отбил мяч на угловой.

Хозяева, меньше проводившие время с мячом, при первой возможности переходили в атаку. Так, после одной из них на 26-й минуте Аймбетов, обыграв защитника, ворвался в штрафную площадь по левому краю и пробил в ближний нижний угол, но голкипер гостей Лукас Градецки поймал мяч. Через три минуты Вороговский с левого фланга дальним ударом пробил по высокой дуге под перекладину ворот, но вратарь немецкого «Байера» не дал перебросить себя, в прыжке не без труда переведя мяч на угловой.

Нуралы Алип против автора гола в ворота сборной Казахстана Оливера Антмана / Фото kff.kz

А на 34-й минуте мяч влетел в ворота сборной Казахстана рикошетом от ноги Марочкина после прохода Оливера Антмана справа вдоль лицевой линии и прострела во вратарскую площадку. Однако главный судья матча Раду Петреску из Румынии этот гол не засчитал, так как форвард гостей при входе в штрафную площадь упустил мяч за пределы поля. В ответной атаке Дарабаев прошел по центру и пробил из-за пределов штрафной площади в правый нижний угол ворот, но Градецки в падении поймал отскочивший от газона мяч, и до перерыва счет так и не был открыт.

После перерыва на поле вместо Аймбетова вышел Максим Самородов («Актобе»), и первая же атака сборной Казахстана в начале второго тайма едва не стала результативной. Но наносивший завершающий удар Зайнутдинов после подачи Вороговского слева и скидки Куата с дуги штрафной площади откровенно слабо пробил из выгодной позиции, и Градецки легко поймал мяч.

С мячом игрок турецкого "Бешикташа" Бактиер Зайнутдинов / Фото kff.kz

Постепенно инициативой завладели гости, и ударами по воротам отметились Похьянпало и активно подключавшийся к атакам защитник Николай Алхо. После часа игры опасный удар по воротам хозяев нанес Расмус Шуллер после ошибки Дарабаева в центре поля. Но Шацкий ногой отбил мяч после удара центрального полузащитника гостей из-за пределов штрафной площади, а защитники казахстанской сборной опередили пытавшегося сыграть на добивании Похьянпало.

После этого эпизода наставники обеих команд провели двойные замены. В составе сборной Казахстана вместо Скворцова вышел Еркин Тапалов («Кызылжар»), а вместо Дарабаева экс-игрок «Тобола» Рамазан Оразов, выступающий сейчас за клуб «Копер» из Словении. У гостей Шуллера заменил Глен Камара, а Пукки - Бенджамин Келлман. Именно эти игроки гостей на 78-й минуте организовали выход на ворота Антмана, который с левого края штрафной площади пробил низом мимо Шацкого точно в дальний угол - 0:1.

Хозяева быстро пришли в себя после пропущенного гола и попытались сравнять счет. Хороший шанс был у Оразова, получившего мяч на правом краю после диагональной передачи и пробившего низом в дальний угол, но Градецки в падении перевел мяч на угловой. Тут же наставник сборной Казахстана выпустил на поле вместо Вороговского Тимура Досмагамбетова («Астана»), а вместо Зайнутдинова нападающего «Тобола» Ислама Чеснокова, который мог сразу же отличиться при розыгрыше углового, но его удар из пределов вратарской площадки заблокировал защитник. Гости так и не дали шансов игрокам сборной Казахстана сравнять счет, удержав минимальную победу, благодаря которой сборная Финляндии завершила первый круг единоличным лидером группы «H». Сборную же Казахстана, опустившуюся на четвертое место, обошли набравшие на одно очко больше команда Дании, переигравшая в пятом туре дома сборную Сан-Марино - 4:0, и команда Словении, выигравшая на своем поле у сборной Северной Ирландии - 4:2.

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев на послематчевой пресс-конференции сказал:

- Какой счет на табло, то игра и отражает. Но игра шла к ничьей. Были и у них моменты, и у нас. По ходу игры у меня было такое ощущение, что игра ничьей закончится. Но мы пропустили гол и не использовали свои моменты. Мы хотели в центре поля перебить соперника. Что-то удавалось, что-то нет. Хотели переиграть тактически. Надо за ночь сделать анализ прошедшей игры и завтра сделать план на матч с Северной Ирландией. Конечно, после поражения будем вносить коррективы. Все соперники тяжелые, все теряют очки. Мы хотели порадовать болельщиков, ведь сегодня столько людей пришли нас поддержать. Но нужно уметь принимать поражения. Конечно, неприятно. Особенно мне, как главному тренеру.

Уже в воскресенье, 10 сентября, в матче шестого тура группового этапа сборная Казахстана примет на своем поле команду Северной Ирландии. В этот же день состоятся поединки Финляндия - Дания и Сан-Марино - Словения.