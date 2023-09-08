В этом году впервые в истории суверенного Казахстана жители Рудного, Алтынсаринского, Денисовского, Карабалыкского и Федоровского районов будут выбирать местных акимов.

Эти регионы сегодня, 8 сентября, определили на внеочередной сессии депутаты Костанайского областного маслихата.

Участие в сессии принял аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. Он отметил, что выборы сельских акимов показали положительный опыт в развитии местного самоуправления.

- Это требование народа - назначать тех людей, кто будет управлять селами, - сказал глава региона. - Из 198 акимов сельских округов больше, чем за 2 года, прошли выборы 75 акимов. Настало время, когда вы определите список районов, где пройдут выборы в этом году. В ближайшее время выборы пройдут в остальных районах и городах.

Депутаты предложили для голосования 8 регионов: Федоровский, Карабалыкский, Мендыкаринский, Узункольский, Алтынсаринский, Денисовский районы, а также города Лисаковск и Рудный.

Но сразу исключили Камыстинский, Наурзумский, Аулиекольский и Костанайский районы, так как здесь в течение ближайших двух недель назначили новых акимов.

Провести выборы в Федоровском и Карабалыкском районах предложил депутат Кайрат ОСПАНОВ.

- Эти районы аграрные и имеют огромный потенциал для развития в целом региона, - обосновал он.

Оспанова поддержала депутат от партии "Ауыл" Гайния ЕСЕЕВА.

Закономерность или совпадение, но каждое депутатское предложение стабильно подерживал один из коллег. Например, выборы в Алтынсаринском районе предложили самые молодые депутаты Серик МАНАСБЕКОВ и Евгений СОТНИКОВ. Оба считают этот регион перспективным в плане активного участия в нем молодежи. Кроме того, Сотников считает, что выборы способствуют развитию здесь туризма.

Ерлан АЛЬКЕНОВ и Сеитбек КУАНЫШБАЕВ озвучили свое мнение о Рудном.

- Горожане очень активно принимают участие в общественной жизни. Считаю необходимым дать право рудничанам выбрать своего акима, - сказал Алькенов.

Депутат Александра СЕРГАЗИНОВА чуть было не изменила ход сценария. Она в целом сказала о важности проведения выборов в одном из городов области, не исключила в том числе Рудный. Однако предложила коллегам для голосования Денисовский район, где пока нового главу не назначили, там в качестве и. о. - заместитель акима района Руслан Катпаев, который не так давно занимал аналогичную должность в Костанае.

- Поддержу коллегу. Денисовский район - это перспективный и одновременно сложный для работы регион, - добавила депутат Татьяна БУЛГАЦЕВИЧ.

Менлыкаринский и Узункольский районы предложил всего один депутат. Как и Лисаковск. Они-то и не вошли в список утвержденных пилотных регионов.

За решение провести выборы местных акимов в Рудном, Алтынсаринском, Денисовском, Карабалыкском и Федоровском районах подняли руки большинство областных депутатов.

Фото Сауле КУАНБЕК