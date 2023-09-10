План работ Костанайской горэлектросети с 11 по 16 сентября 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в трех районах областного центра.

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ТП-560 (работы на ВЛ)

с 11 по 16 сентября с 10:00 до 18:00

Частный сектор : ул. Плеханова 69-106, ул. Карбышева 1-16, 1/1- 1/8, ул. Западная 3-26, ул. Ленинградская 58/1 -58/10, 98/3 -98/11, 54-70, ул. Лесная 10-20, ул. Чернышевского 99-111.

КТП-Федоров (работы на ПС

13 сентября с 10:00 до 18:00

ИП Федоров – Автолюкс, магазин «Эльдорадо», кафе «Тандыр», салон красоты «Майами», ИП Бондаренко.

Частный сектор: ул. Журавлевой 98-138, 123/1-123/12, ул. Дощанова 83-125, 99/1-99/11, ул. Летунова 11-36, ул. Бородина 24-45, ул. Шаяхметова 24-37, 35/1-35/14.

ТП-610 (работы на ПС)

14 и 15 сентября с 10:00 до 19:00

ТД «Аврора», ТД «Садовод», кафе «Бархан», «Бистро» по ул. В. Интернационалистов 8, детский сад «Ак-Ерке», по ул. Садовая 114, и по ул. Садовая 1б,

Спальный сектор: ул. Садовая 79,81, 71а, 100 а, 100 г, ул. В. Интернационалистов 10,12,14,16.