В субботу, 9 сентября, на территории региона дождь, на западе и севере региона сильный дождь, гроза. Днем на севере области град. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью 8...13 градусов, днем 12...17 градусов, на юге - 20 градусов.

В Костанае облачно, дождь, днем временами сильный. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью 8...10 градусов, днем 15...17 градусов

- Погода в выходные и в понедельник обусловлена влиянием западного циклона, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.

В воскресенье, 10 сентября, на территории области дождь, гроза, на севере и востоке дождь и град. Ветер северо-западный 9-14 м/с, на западе, севере и юге 15-20 м/с. Температура ночью 5...10 градусов, на юге 13 градусов. Днем 10...15 градусов, на юге 18.

В Костанае временами дождь, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 7...9 градусов, днем 11...13 градусов.

В понедельник, 11 сентября, на территории области дождь, днем на юге и востоке региона сильный дождь, гроза и град. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 5...10 градусов, на юге 13 градусов. Днем 10...15 градусов, на юге 18 градусов.



В Костанае облачно, дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью 6...8 градусов, днем 11...13 градусов.



Фото Андрея СКИБЫ