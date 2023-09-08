Некоторые сотрудники "Казпочты" в казахстанских селах работают за 20 тысяч тенге в месяц. Об этом стало известно в ходе заседания общественного совета АО "Самрук-Казына", на котором обсуждалась работа национального почтового оператора, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Болат Жамишев. Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По информации руководства "Казпочты", четыре тысячи их сотрудников работают на неполную ставку, размер которой в сельской местности составляет в среднем 0,2. Как заметил председатель общественного совета "Самрук-Казына" Болат Жамишев, это всего лишь 20 тысяч тенге.

"Когда вы объявляете, что минимальная зарплата (в компании. - Прим.) - 96 тысяч тенге, а человек "сидит" на 0,2 ставки и получает 20 тысяч тенге, для него это его единственная работа, другой работы у него в селе нет. Это просто означает, что он работает за 20 тысяч тенге. Я думаю, если у вас так много людей работает на 0,2 ставки, это же те отделения, где надо внедрять какие-то другие технологии и не держать людей, пользуясь тем, что никакой другой работы на селе нет, предлагая им не минимальную заработную плату, а 20 тысяч тенге. Мне кажется, это стоит посмотреть", - заявил Жамишев.

Как рассказала председатель правления "Казпочты" Асель Жанасова, в прошлом году убыток компании за содержание сельских отделений составил 15,4 миллиарда тенге. Доставка газет, журналов и письменной корреспонденции ежегодно сокращается в среднем на 17 процентов, поскольку многие издания уходят в онлайн.

"Тем не менее, если нужно доставить всего одну газету, мы все равно отправляем транспорт", - отметила Жанасова.

Напомним, что с 1 января 2024 года минимальную заработную плату в Казахстане поднимут до 85 тысяч тенге.