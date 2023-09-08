Комитет национальной безопасности в этом году предотвратил два готовящихся теракта: в Астане и мавзолее Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как сообщил заместитель председателя КНБ Руслан Сейсембаев, ежегодно в Казахстане предотвращают, как минимум, два теракта.

"Только в этом году на ранней стадии приготовления сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления в Астане", - рассказал он на открытии 40-го Совета Региональной антитеррористической структуры (РАС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По данным КНБ, формирование террористических угроз для государств-членов ШОС происходит под воздействием ряда доминирующих факторов.

По оценкам экспертов, за последние три года в государствах ШОС совершено по меньшей мере 80 резонансных терактов. При этом в текущем году наблюдается их резкий рост.

"Если в 2022 году было 18 (терактов), в 2023 уже 47. От рук террористов погибло более 400 мирных граждан, порядка 940 человек получили ранения. Для пресечения насильственных действий силовым структурам и правоохранительным органам проведено свыше 300 громких антитеррористических операций. Задержаны 1,6 тысячи террористов и их пособников. Ликвидировано около 60 преступников, оказавших сопротивление властям", - добавил Руслан Сейсамбаев.