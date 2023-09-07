Авария произошла во вторник, 5 сентября, около 16:30, на 205-м км трассы "Костанай-Аулиеколь-Сурган", недалеко от п. Челгаши. В результате ДТП погиб один человек и четверо получили травмы.

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- Следственными действиями и осмотром места происшествия установлено, что водитель автомашины Mersedes Benz выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной Chevrolet Nexia, водитель которой погиб на месте ДТП, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, отвечая на запрос "НГ". - По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 ч. 3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).

По данным читателя "НГ", в автомобиле Chevrolet Nexia находилась семья одного из бывших заместителей акима Житикаринского района, он погиб, а его жена находится в критическом состоянии. В ДП не стали комментировать эту информацию, сославшишь на досудебное расследование и запрет на разглашение персональных данных.