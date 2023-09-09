Народ, если и слушает обращение президента к нему, то, в основном, социальную часть. Международные отношения, создание хабов, заключение как бы выгодных стране союзов и договоров – все это простых людей мало волнует. Всем хочется узнать, когда власти обуздают практически неконтролируемый рост цен на товары повседневного спроса, когда перестанут удовлетворять аппетиты монополистов в коммуналке за счет тощего кошелька рядовых граждан, когда органы статистики перестанут врать, манипулируя цифрами инфляции, среднего заработка по стране, прожиточного минимума. Кстати, в Послании сообщалось, что минимальная зарплата в новом году «стремительно» увеличивается с 70 000 до 85 000 тенге. Эй, вы, там, наверху, вы сами-то не пробовали прожить на такую сумму хотя бы неделю? Для сравнения - игроки «Тобола» в день получают в 4-5 раз больше минимальной месячной зарплаты. А ведь они вносят вклад ни в производство, ни в медицину, никуда, то есть это дармоеды.

Вернемся к Посланию. Там практически нет жестких оценок работе судов, прокуратуры, силовых структур. Между тем практически каждый день в этих органах происходит коррупционные дела, хищения, вымогательство. За примером далеко ходить не надо. Сейчас идет процесс о взятке с участием трех членов областного суда. Обвиняются в вымогательстве крупной суммы с предпринимателя Михаила Корнеева. И ведь это не первый случай наезда на упомянутого хозяйственника. Три года назад «отличилась» областная прокуратура, обвинив Корнеева в выемке песка с территории смежников и сделав на него начет (вместе со штрафом) в размере около 1 млрд тенге. Смежники отрицали добычу песка на их территории, судьи с выездом на место не находили нарушения и лишь прокуратура тупо стояла на своем. Чьи интересы они защищали, если не нарушены интересы ни смежников, ни государства? Вопрос, как говорится, риторический! А мы в который раз можем сожалеть, что вместе с другими поправками в Конституцию РК в прошлом году была указана отмена смертной казни. Видите ли, мы хотя бы по этому параметру хотели выглядеть демократическим государством. Воры во власти облегченно вздохнули, а страна еще глубже увязла в воровстве и беззаконии, что сегодня наблюдается повсеместно.

С этой позиции посмотрим на Костанай. Ну, понятно, у акима с апреля голова кругом идет от проблем, связанных с ожидаемым визитом двух президентов. В городе делается огромная работа по приведению улиц в надлежащий вид, устранению недостатков в местах отдыха и развлечений. Но в то же время у граждан есть свои проблемы и свои вопросы к чиновникам и ими кто-то должен заниматься. Должен. А что происходит на самом деле, поясню на двух примерах.

Раиса Горбенко около 15 лет проработала в ОПХ «Заречное». Здесь приватизировала квартиру - еще за купоны. А через пару лет дом с ее квартирой был снесен как аварийный. Раисе Павловне вместе с сыном выделили комнату в общаге сельхозинститута. Было это в 2002 году. Сегодня женщина уже на пенсии, стоит в очереди на квартиру, и перспективы на получение очень туманны. В этом году хотела приватизировать комнатенку в общаге, но наткнулась на энергичное сопротивление работников отдела жилищных отношений. Чиновники разными способами доказывали, что Горбенко не имеет права на приватизацию, поскольку одну она уже провела, а вторая не положена. Им было некогда поинтересоваться, что той квартиры уже нет, что она разобрана по кирпичику. Далее утверждалось, что о квартире надо хлопотать в Заречном, хотя Горбенко уже 21 год живет в городе, да и вообще ОПХ «Заречное» - это подразделение сельхозинститута и относится к городу. Но мальчики из акимата получали удовольствие, гоняя пожилую женщину из кабинета в кабинет и ставя ее на грань нервного срыва. Сейчас у нее предынфарктное состояние. Что за этим стоит, какая цель преследуется – предстоит выяснить акиму города, к которому мы в конце концов вынуждены обратиться. Кстати, заместитель Алмат Исмагулов, к которому мы тоже обращались, обещал подумать над проблемой еще месяц назад. Думает до сих пор. Аким города выход из ситуации нашел, надеемся, она разрешится в текущем месяце.

Еще один пример из жизни акиматовцев. Наш дом № 5/1 по ул. Хакимжановой прошел отбор на строительство дворовой детской площадки. В апреле мне об этом сообщили по телефону. На исходе лета мальчик по имени Арман доложил, что наш двор не вписывается в стандарт и обустраиваться не будет. А кто-нибудь видел в Костанае стандартные дворы? Они все перекособочены точечной застройкой, гаражами, сараями и т. д. Но и в этом бедламе сумели построить детские и спортивные площадки размерами от 5х8 м до 30х40 м. У нас двор 25х8 м, здесь при желании можно оборудовать 3 площадки. Мы попросили объяснения. Приехал все тот же Арман с «домашней заготовкой»:

- А у вас рядом проходит кабель, это угроза детям.

Рядом со мной стоял сосед, он доложил, что участвовал в строительстве дома в 1990 году, здесь действительно закопан кабель, который никогда не был запитан. Мы, жильцы, 33 года понятия не имели о его существовании, а вот чиновник увидел в нем угрозу жизни. А что мешало ему позвонить в электросети и уточнить судьбу забытого всеми кабеля? Этот «довод» мы опровергли, тогда Арман сообщил, что в этом году принято решение строить площадки в 300 кв. м. Что за стандарт, кому он нужен? Парень предложил построить у нас баскетбольную площадку, но она нам не нужна. Предполагаем, что нашу очередь кому-то уступили. Как вы сами понимаете, задаром. Есть необходимость разобраться в ситуации и кое-кому дать по рукам.

После приведенных примеров задумаешься – а на кого в своем Послании сможет опереться президент? На нынешних чиновников вряд ли, они по-прежнему остаются в болоте злоупотреблений и работы на себя любимых. Такими их воспитала клика Назарбаева, тридцать лет беззастенчиво подминавшая под себя национальные богатства, а недра за бесценок отдавшая иностранцам. Других кадров нет и не будет, пока борьба с коррупцией не будет пресекаться смертной казнью. Другого пути нет, не надо обманывать себя, играть в либерализм. Это удобная ширма, не более. Удобная для аферистов. В противном случае и новые планы растворятся в тумане, как это случилось с программами «Рухани Жангиру» и «Казахстан-2030».

Мы устали от мыльных пузырей, периодически запускаемых руководством страны.