6 сентября 2023, 16:23

11 июля сего года написал заявление в полицию Астаны об уголовном преступления в отношении Елбасы. Получил ответ и опубликую для читателей. Полиция, которую Елбасы холил и лелеял, при этом забросил армию, потому как если народ выйдет, то спасет его только полиция.

В ответе полиции сильно проглядывается некомпетентность сотрудников, есть Уголовный кодекс, статьи не отменены, состав преступления налицо. НО... читайте в ответе

"10 января 2023 года решение о признании закона о первом президенте утратившим силу принял Конституционный суд Казахстана после того, как группа депутатов парламента обратилась в КС (Конституционный суд) по этому вопросу. 13 января 2023 году на совместном заседании палат Парламента Казахстана депутаты приняли законопроект об утрате закона «О Первом Президенте РК- Елбасы».

Ранее Конституционный суд признал, что после проведенного республиканского референдума от 5 июня 2022 года, во время которого граждане одобрили исключение конституционно-правовых основ существования конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы» и другие упоминания о первом президенте в Конституции, сохранение конституционного закона не согласуется с его обновленной редакцией. Поэтому «отсутствуют правовые основания для сохранения Конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы» в действующем праве республики, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу».

Однако утрата закона не лишит бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева неприкосновенности, она по-прежнему гарантирована Конституцией. Таким образом закон об утрате статуса Елбасы считается принятым и был подписан главой государства РК Касым-Жомарт Токаевым".