Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов заявил, что в Казахстане уровень жизни и реальные доходы людей стабильно продолжают падать. Для того, чтобы хоть как-то решить проблему, мажилисмен предложил ввести государственное регулирование для сдерживания роста цен на продукты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Запрос от фракции "Народная партия Казахстана" Магеррамов адресовал премьер-министру Алихану Смаилову.

"Действительно ли наша рыночная экономика сегодня живет по законам свободного рынка? Каким образом осуществляется ценообразование и является ли оно действительно справедливым, а не спекулятивным? Что на самом деле влияет на формирование цен и всегда ли рост цен обусловлен рыночными предпосылками и факторами? Мы четко видим, что с каждым годом цены почти на все только растут и это единственная стабильная тенденция в наших реалиях за последние десятилетия. При том, что уровень жизни и реальные доходы людей, увы, падают, причем также стабильно", - заявил Магеррамов.

Депутат отметил, что государство всегда и во все времена играло важную роль и оказывало ключевое влияние, особенно в периоды кризисов, на функционирование экономики. Таким образом, по мнению депутата, с учетом сложившейся ситуации, кризисных явлений в экономике, неконтролируемого роста цен и галопирующей инфляции, "государственное регулирование ценообразования могло бы стать эффективным механизмом сдерживания роста цен".

"С помощью ценового регулирования государство имеет возможность воздействовать на цены таким образом, чтобы контролировать оборот тех или иных товаров. Посредством сдерживания цен государство может повысить или ограничить предложение отдельных видов продукции. К примеру, власти с помощью ценового регулирования обеспечивают доступность социально значимых товаров, например, лекарственных средств, и, наоборот, лимитируют оборот других товаров, например, алкогольной и табачной продукции", - заявил Магеррамов.

В запросе депутат также подчеркнул, что вся суть государственного ценового регулирования сводится к тому, что "государство должно поддерживать такой уровень цен на продукцию, который будет одновременно максимально приближен к предельным издержкам поставщика, но вместе с тем будет достаточен для получения прибыли, а также будет удовлетворять всем требованиям покупателей".

При этом, как отметил Магеррамов, должен работать ключевой принцип тарифного регулирования - баланс интересов поставщиков и потребителей регулируемых товаров и услуг. Поставщики имеют право на покрытие всех своих издержек, а потребители - на предельно низкую цену.

На практике соблюдение этого принципа достигается путем обязательной оценки регулирующими органами обоснованности издержек регулируемых лиц, добавил он.

"Государство не справляется со своей обязанностью перераспределения доходов населения через эффективную налоговую политику, повышения уровня жизни населения, повышения покупательной способности населения. Скорость повышения минимальной заработной платы (МЗП) не удовлетворяет реалиям экономики и роста цен.

Необходимо ввести жесткое регулирование цен и тарифов на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины, используемой для расчета прожиточного минимума. Это позволит повысить покупательную способность малоимущего населения, лиц, чьи зарплаты и доходы зависят от МЗП. Требуется выработка четкой государственной политики направленной на реальное повышение уровня и качества жизни, повышения доходов широких слоев населения более ускоренными темпами", - добавил Магеррам Магеррамов.

С учетом изложенного выше, депутат попросил предоставить позицию правительства по решению указанных проблем, а также рассмотреть возможность принятия следующих мер: