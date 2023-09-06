Из-за проливных дождей зерно может сгнить на полях. Вторую неделю фермеры Костанайской области не могут приступить к уборке урожая. Техника вязнет в грязи, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".

Более 80% посевов в Костанайской области созрели и готовы к уборке, но погода не даёт это сделать. Из-за затяжного дождя пшеница проросла на корню и не будет пригодна для продовольственных целей. Почти весь хлеб, говорят аграрии, теперь пойдёт на корм домашним животным. Но даже его собрать пока не получается: непрекращающиеся дожди не дают технике выехать на поля.

"Мы подсушим зерно, но в плане классности и семян это не решит проблему. Зерно пойдёт пятым классом, это однозначно. На что его можно использовать – это, по сути, фуражный корм", – пояснил председатель ТОО "Сельскохозяйственная опытная станция Заречное" Рустем Мулдатаев.

Аграрии делятся кадрами, на которых видно, что зерно созрело, и колос осыпается, а зерно прорастает на корню. Когда дождь ненадолго прекращается, фермеры пытаются заняться уборкой хотя бы других культур.

"Общались сегодня со всей областью – невозможно работать. Разговаривали с Акмолинской областью – такая же ситуация, – сообщил фермер Александр Бородин. – Поэтому предлагаем объявить ЧС, и в случае уборки, когда погода наладится, чтобы элеваторы принимали, сушилки работали, чтобы помочь фермерам зерно сохранить".

Учредитель "Азия Алтын" Светлана Михайленко солидарна с коллегой.

"Мы сегодня хотим ходатайствовать, чтобы был решён вопрос с Продкорпорацией о приёме этого зерна, сегодня как раз есть такая возможность пополнить фуражное зерно. У нас бывают ситуации, когда зерна фуражного не хватает для поддержки животноводства", – сказала она.

В областном управлении сельского хозяйства подтвердили, что уборочная кампания приостановлена, и пока убрано только 23% зерновых. Урожайность которых, к сожалению, была низкой, так как ранние посевы попали под засуху.

"Руководство области в связи с погодными условиями направило в Министерство сельского хозяйства письмо о выделении дополнительно зимнего топлива для сушки влажного зерна. Надеемся, что погода восстановится, и сельхозформирования нагонят темпы, говорить о введении ЧС рановато", – отметил главный специалист управления сельского хозяйства акимата Костанайской области Кенжегозы Жумандыков.

По словам аграриев, они уже остались без семян. Их, скорее всего, придётся импортировать. И тут важна поддержка государства хотя бы в отмене НДС на их ввоз. Остро стоит вопрос и по кредитам: платить их, скорее всего, будет нечем.

В ассоциации предлагают субсидии – которые, кстати, до сих пор многим не выплачены – направить именно на погашение займов, при этом просубсидировать и процентную ставку.

А тем временем на портале "Открытые НПА" рассматривают проект по выделению дизеля на сушку семян.