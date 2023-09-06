6 сентября 2023, 10:09

Меня к написанию данной заметки побудили некие обстоятельства, а именно; в недрах интернета можно натолкнуться на некоего миллиардера Игоря Панкова, который запросто может закрыть ипотеку совсем чужим людям, даже некоторые банки подали на него в суд за то, что заёмщики досрочно прекратили договор займа. Чтобы получить такой щедрый подарок от инвестора, следует перечислить сто тысяч рублей на счёт вашего будущего спонсора, в доказательство своих добрых намерений последний выставил всякие скриншоты от благодарных поклонников.

Мне показалось, это новый вид мошенничества, и я бы не обратил внимания, тем более это в России. Но, оказалось, подобное происходит и у нас, сама Динара Кулибаева якобы просит прислать ей двадцать тысяч тенге в качестве инвестиции в будущее бизнеса, обещает по прошествии времени прислать бонусы аж двести пятьдесят тысяч тенге. Также выставили благодарности от многих граждан.

Теперь у меня есть несколько вопросов. Если эта особа - сама Динара, то бишь дочь первого президента, я хочу верить в её благотворительность. А если это мошенники, почему настоящая Динара не прекратит такое безобразие?