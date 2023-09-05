5 сентября 2023, 17:02

Стадион Центральный - сколько бюджетных денег похоронено в нем, построенном кстати на кладбище, не сосчитать. Сколько копий сломано на одной только газонной траве, то желтела, то лысела, то тонула, но когда до дураков стало доходить, что если траву поливать и весной и осенью не трогать, то картошку можно не сажать. На поле никого не пускали, вдруг травинку затопчут.

Но пришел сентябрь и второй год подряд, на поле выпустили всех желающих потоптать дорогой сердцу всех акимов области - газон, для бюджетных денег - тоже очень дорогой. И чтобы наказать виновных, я сегодня отправил заявление в полицию о привлечении руководства ГККП Центральный стадион отдела физической культуры и спорта акимата города Костаная к уголовной ответственности: по статье 202 - умышленное уничтожение чужого имущества и статье 371 - халатность.

Жду ответа от управления полиции города Костаная.