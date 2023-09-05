Как выглядит кабинет министров в Казахстане сегодня?
Кто из министров потерял свои должности, а кто сохранил?
После Послания президента в Казахстане начались кадровые перестановки. Глава государства не только назначил руководителей пяти новых министерств, но и сменил руководителей других ведомств. Informburo.kz подготовил инфографику.
Три новых министра / Инфографика Informburo.kz
Сколько министерств в Казахстане теперь
На сегодня в Казахстане насчитывается 21 министерство:
- Министерство национальной экономики.
- Министерство финансов.
- Министерство иностранных дел.
- Министерство обороны.
- Министерство внутренних дел.
- Министерство сельского хозяйства.
- Министерство юстиции.
- Министерство науки и высшего образования.
- Министерство здравоохранения.
- Министерство труда и социальной защиты населения.
- Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.
- Министерство просвещения.
- Министерство торговли и интеграции.
- Министерство энергетики.
- Министерство по чрезвычайным ситуациям.
- Министерство экологии и природных ресурсов.
- Министерство промышленности и строительства.
- Министерство транспорта.
- Министерство туризма и спорта.
- Министерство культуры и информации.
- Министерство водных ресурсов и ирригации.
Ранее в стране было 19 министерств. Как и анонсировалось в Послании президента, появилось Министерство водных ресурсов.
Новые министры в правительстве РК / Инфографика Informburo.kz
Помимо этого по поручению главы государства были реорганизованы ещё три министерства.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития разделилось на Министерство промышленности и строительства и новое Министерство транспорта.
Министерство информации и общественного развития преобразовалось в Министерство культуры и информации.
Министерство культуры и спорта стало Министерством туризма и спорта.
Кто возглавил пять новых министерств
Министерство транспорта возглавил 36-летний Марат Карабаев. Ранее он был министром индустрии и инфраструктурного развития. Стаж работы на госслужбе – с 2011 года, большая часть которого прошла в структуре Министерства индустрии.
Министром туризма и спорта стал Ермек Маржикпаев, бывший аким Акмолинской области. Свою трудовую деятельность он начинал в 1991 году тренером по боксу в средней школе №29 в Астане. В различные годы был акимом районов Акмолинской области, заместителем акима Акмолинской области, акимом города Кокшетау.
Министерство культуры и информации возглавила Аида Балаева. С января 2022 года она занимала пост первого заместителя руководителя Администрации президента. До этого с весны 2020 года руководила Министерством информации и общественного развития.
Министром водных ресурсов и ирригации назначили Нуржана Нуржигитова. Он кандидат технических наук, почётный профессор Казахского национального аграрного университета. С апреля 2022 года был акимом Жамбылской области. В разные годы работал главным инженером, руководителем управления сельского хозяйства и управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.
Министерство промышленности и строительства возглавил Канат Шарлапаев. С февраля 2022 года он был председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Ранее занимал должность регионального директора по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити".
Назначения в других ведомствах
Кадровые перестановки коснулись и старых ведомств.
Главой МВД был назначен Ержан Саденов. Он начинал работу в правоохранительных органах в 1993 году. В разные годы возглавлял ДВД на транспорте, департамент полиции Акмолинской области, департамент полиции Астаны. С 26 января 2022 года был заместителем министра внутренних дел.
С февраля 2022 года руководителем МВД был Марат Ахметжанов.
Министерство труда и социальной защиты населения возглавила Светлана Жакупова. С июня 2023 года она занимала должность уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК. В 2017-2019 годы работала вице-министром труда и социальной защиты населения РК.
С апреля 2022 года эту должность занимала Тамара Дуйсенова, совмещая её с постом вице-премьера. Теперь она потеряла портфель министра, но осталась заместителем премьер-министра.
Министром торговли и интеграции назначен Арман Шаккалиев. С ноября 2022 года он занимал должность первого вице-министра торговли и интеграции. До этого был членом коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан.
С августа 2022 года этот пост занимал Серик Жумангарин. Он теперь не руководит министерством, но сохранил должность заместителя премьер-министра.
Министром сельского хозяйства стал Айдарбек Сапаров. С декабря 2022 года он занимал должность акима Северо-Казахстанской области. До этого был первым вице-министром сельского хозяйства, первым замакима СКО.
С сентября 2021 года эту должность занимал Ербол Карашукеев.
Министром экологии и природных ресурсов назначен Ерлан Нысанбаев. Он возглавлял Комитет лесного и охотничьего хозяйства Минсельхоза, был вице-министром сельского хозяйства, вице-министром экологии.
Члены правительства, сохранившие свои должности / Инфографика Informburo.kz
Кто ещё потерял должности
В итоге свои должности потеряли:
- Дархан Кадырали – экс-министр информации.
- Асхат Оралов – экс-министр культуры и спорта.
- Зульфия Сулейменова – экс-министр экологии и природных ресурсов.
- Марат Ахметжанов – экс-глава МВД.
- Ербол Карашукеев – экс-министр сельского хозяйства.
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