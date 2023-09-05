Кто из министров потерял свои должности, а кто сохранил?

После Послания президента в Казахстане начались кадровые перестановки. Глава государства не только назначил руководителей пяти новых министерств, но и сменил руководителей других ведомств. Informburo.kz подготовил инфографику.

Три новых министра / Инфографика Informburo.kz

Сколько министерств в Казахстане теперь

На сегодня в Казахстане насчитывается 21 министерство:

Министерство национальной экономики. Министерство финансов. Министерство иностранных дел. Министерство обороны. Министерство внутренних дел. Министерство сельского хозяйства. Министерство юстиции. Министерство науки и высшего образования. Министерство здравоохранения. Министерство труда и социальной защиты населения. Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности. Министерство просвещения. Министерство торговли и интеграции. Министерство энергетики. Министерство по чрезвычайным ситуациям. Министерство экологии и природных ресурсов. Министерство промышленности и строительства. Министерство транспорта. Министерство туризма и спорта. Министерство культуры и информации. Министерство водных ресурсов и ирригации.

Ранее в стране было 19 министерств. Как и анонсировалось в Послании президента, появилось Министерство водных ресурсов.

Новые министры в правительстве РК / Инфографика Informburo.kz

Помимо этого по поручению главы государства были реорганизованы ещё три министерства.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития разделилось на Министерство промышленности и строительства и новое Министерство транспорта.

Министерство информации и общественного развития преобразовалось в Министерство культуры и информации.

Министерство культуры и спорта стало Министерством туризма и спорта.

Кто возглавил пять новых министерств

Министерство транспорта возглавил 36-летний Марат Карабаев. Ранее он был министром индустрии и инфраструктурного развития. Стаж работы на госслужбе – с 2011 года, большая часть которого прошла в структуре Министерства индустрии.

Министром туризма и спорта стал Ермек Маржикпаев, бывший аким Акмолинской области. Свою трудовую деятельность он начинал в 1991 году тренером по боксу в средней школе №29 в Астане. В различные годы был акимом районов Акмолинской области, заместителем акима Акмолинской области, акимом города Кокшетау.

Министерство культуры и информации возглавила Аида Балаева. С января 2022 года она занимала пост первого заместителя руководителя Администрации президента. До этого с весны 2020 года руководила Министерством информации и общественного развития.

Министром водных ресурсов и ирригации назначили Нуржана Нуржигитова. Он кандидат технических наук, почётный профессор Казахского национального аграрного университета. С апреля 2022 года был акимом Жамбылской области. В разные годы работал главным инженером, руководителем управления сельского хозяйства и управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

Министерство промышленности и строительства возглавил Канат Шарлапаев. С февраля 2022 года он был председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Ранее занимал должность регионального директора по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити".

Назначения в других ведомствах

Кадровые перестановки коснулись и старых ведомств.

Главой МВД был назначен Ержан Саденов. Он начинал работу в правоохранительных органах в 1993 году. В разные годы возглавлял ДВД на транспорте, департамент полиции Акмолинской области, департамент полиции Астаны. С 26 января 2022 года был заместителем министра внутренних дел.

С февраля 2022 года руководителем МВД был Марат Ахметжанов.

Министерство труда и социальной защиты населения возглавила Светлана Жакупова. С июня 2023 года она занимала должность уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК. В 2017-2019 годы работала вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

С апреля 2022 года эту должность занимала Тамара Дуйсенова, совмещая её с постом вице-премьера. Теперь она потеряла портфель министра, но осталась заместителем премьер-министра.

Министром торговли и интеграции назначен Арман Шаккалиев. С ноября 2022 года он занимал должность первого вице-министра торговли и интеграции. До этого был членом коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан.

С августа 2022 года этот пост занимал Серик Жумангарин. Он теперь не руководит министерством, но сохранил должность заместителя премьер-министра.

Министром сельского хозяйства стал Айдарбек Сапаров. С декабря 2022 года он занимал должность акима Северо-Казахстанской области. До этого был первым вице-министром сельского хозяйства, первым замакима СКО.

С сентября 2021 года эту должность занимал Ербол Карашукеев.

Министром экологии и природных ресурсов назначен Ерлан Нысанбаев. Он возглавлял Комитет лесного и охотничьего хозяйства Минсельхоза, был вице-министром сельского хозяйства, вице-министром экологии.

Члены правительства, сохранившие свои должности / Инфографика Informburo.kz

Кто ещё потерял должности

В итоге свои должности потеряли: