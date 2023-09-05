Сельскохозяйственную продукцию по сниженным ценам можно будет купить в следующую субботу, 16 сентября, сообщает отдел предпринимательства и сельского хозяйства города. Последний раз ярмарка в этом году проходила в конце апреля.

Фото из архива "НГ"

Традиционно в ярмарке примут участие сельхозпроизводители городов и районов. Цены обещают на 15-30% ниже рыночных.

Место проведение ярмарки: Сити-центр. Начало в 9:00.