Первая осенняя ярмарка пройдет на следующей неделе в Костанае
5 сентября 2023, 14:39 | Общество
Сельскохозяйственную продукцию по сниженным ценам можно будет купить в следующую субботу, 16 сентября, сообщает отдел предпринимательства и сельского хозяйства города. Последний раз ярмарка в этом году проходила в конце апреля.
Фото из архива "НГ"
Традиционно в ярмарке примут участие сельхозпроизводители городов и районов. Цены обещают на 15-30% ниже рыночных.
Место проведение ярмарки: Сити-центр. Начало в 9:00.
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