На аппаратном совещании 4 сентября обсудили один из моментов, фактически не урегулированный земельным законодательством. Чтобы навести порядок с заброшенными участками, в Костанае готовы отменять прежние постановления акимата.

Фото из архива "НГ"

В этом году 30 неиспользуемых дачных участков в областном центре были признаны бесхозяйными и поставлены на учет. Ими может распоряжаться государство. Прошедшая инвентаризация показала, что дачных соток, которые никто не обрабатывает и в аренду не сдает, гораздо больше. Но проблема в том, что есть участки, права собственности на которые так и не зарегистрированы. И хозяев уже не найти, и распорядиться землей невозможно. Закон права не дает. Касается это, безусловно, не только садово-огородных земель, но и участков, которые выдавались костанайцам с разным целевым назначением, но годами, десятилетиями не используются.

- Если имеются распоряжения о предоставлении указанных земельных участков и на них не зарегистрированы права других лиц, то такой участок не может впоследствии поступить в коммунальную собственность. И в дальнейшем не может быть предоставлен физическим лицам, – пояснил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат ТЕМИРБАЕВ.

И предложил отменять постановления акимата, распоряжения глав администрации города (еще 90-х годов) о предоставлении таких участков.

- Давайте проведем экспертизу, подключите юротдел, в прокуратуру обратимся. Если это правильно, то давайте наведем порядок, - согласился аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

И добавил: помимо заброшенных дачных участков, в городе есть проблемы с использованием и других земель, например, предоставленных под строительство тех или иных объектов, индивидуальных домов.

- Если они в аренде, то по истечении ее срока можно участок изъять за неосвоение. Но есть же и в собственности участки. В районе перекрестка Баймагамбетова – Гагарина строение незавершенное мхом уже поросло, на Темирбаева - двухэтажное недостроенное здание, кажется, уже лет 20 стоит. За "Сулпаком", в районе школы № 11 трехэтажное здание зависло, - привел примеры аким,

Он подчеркнул, что «заброшки» становятся фактически свалками, представляют пожарную опасность и не только, так как часто эти строения занимают бомжи. А власти не могут навести порядок по одной причине - это частная собственность.

- Вы - отдел земельных отношений, у вас должна быть государственная позиция. Если участок годами не используют, вы это видите, люди видят, жалуются, то подавайте в суд. Давайте создадим прецедент – участок этот заберем. - резюмировад Жундубаев.