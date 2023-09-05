Двое молодых мужчин, которые занимались распространением синтетических наркотиков, задержаны сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области при проведении ОПМ «Қарасора-2023», сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

По словам начальника управления по противодействию наркопроступности Нуржана АХМЕТОВА, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на съемной квартире были задержаны 21-летний и 22-летний жители областного центра. При проведении обыска в квартире изъято более 4 кг синтетического наркотика «а-PVP». Кроме этого, обнаружены электронные весы, 240 мини-магнитов, изолента, фольга и другие приспособления для расфасовки наркотика.

Изъятая партия синтетических наркотиков считается особо крупным размером. Из нее можно было приготовить более 15 тысяч доз. Стоимость партии на черном рынке составляет около 100 млн тенге.

Подозреваемые арестованы. Полиция начала досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Санкция статьи предполагает наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как отметили в ведомстве, с начала года сотрудниками управления из незаконного оборота изъято 328 кг различных наркотических средств.