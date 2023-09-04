Трехлетний ребенок погиб в аварии на трассе в Костанайской области
ДТП произошло сегодня, 4 сентября, в 13.40 на трассе Костанай-Мамлютка, возле п. Нечаевка Костанайского района. На трассе столкнулись два автомобиля: «Toyota RAV4» и «Нива». В аварии пострадали 6 человек и погиб 3-летний ребенок. Полиция начала досудебное расследование.
Кадр из видео
Судя по кадрам видео, присланного в редакцию "НГ", обе машины съехали в кювет.
- По предварительным данным, водитель «Toyota RAV4», не убедившись в безопасности обгона, выехал на полосу встречного движения, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, отвечая на запрос "НГ". - По факту ДТП начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК ч. 3 («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека»).
Фото facebook.com/DP.Kostanay
Пострадавшие доставлены в областную больницу Костаная.
Фото facebook.com/DP.Kostanay
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