ДТП произошло сегодня, 4 сентября, в 13.40 на трассе Костанай-Мамлютка, возле п. Нечаевка Костанайского района. На трассе столкнулись два автомобиля: «Toyota RAV4» и «Нива». В аварии пострадали 6 человек и погиб 3-летний ребенок. Полиция начала досудебное расследование.

Кадр из видео

Судя по кадрам видео, присланного в редакцию "НГ", обе машины съехали в кювет.

- По предварительным данным, водитель «Toyota RAV4», не убедившись в безопасности обгона, выехал на полосу встречного движения, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, отвечая на запрос "НГ". - По факту ДТП начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК ч. 3 («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека»).

Фото facebook.com/DP.Kostanay

Пострадавшие доставлены в областную больницу Костаная.

Фото facebook.com/DP.Kostanay