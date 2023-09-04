На их работу постоянно жалуются жители областного центра. Светофоры либо часто отключаются, либо плохо синхронизированы в пределах перекрестка, либо цифры на них наполовину не читаются. Сегодня, 3 сентября, на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал ситуацию.

Перекресток Майлина-Аль-Фараби: на одном из светофоров высвечивается только цифра "1" уже три месяца

В городе 132 перекрестка, на которых установлены 114 светодиодных светофоров и 18 ламповых. В этом году из бюджета выделили средства на замену панелей 7 ламповых светофоров и установку 12 новых. Срок - до конца сентября. По оценке акимата, фирма, выигравшая конкурс, не успевает.

Представитель ТОО «Мсервис КСТ» сказал, что сейчас работы ведутся на 3 перекрестках.

- Вам все время что-то мешает: то завод подвел, то еще какие-то причины, - упрекнул компанию аким города. - Вы же и обслуживанием светофоров занимаетесь, и освещением улиц. Причем освещением по области, а в городе вы - прямо целый монополист... Беретесь за все подряд и ничего не делаете. Улицы у вас не горят, ладно бы те, где ремонт идет, понятно. Но ведь и остальные плохо освещаются, лампы элементарно не меняете вовремя. Светофоры некорректно работают либо вообще отключаются... Вот сегодня 23 ДТП за сутки, хорошо, что без жертв. Считаю, там и ваша вина есть.

Аким города заявил: если фирма с ремонтом не уложится в срок и не улучшит освещение улиц, договор с ней будет расторгнут.

- Да, светофоры, наверно, лет десять основательно не ремонтировались. Но вы за работу взялись, госзакупки проведены вовремя, деньги вы получили, - сказал Жундубаев. - С вами или без вас мы ситуацию улучшим, результата добьемся. Но чтобы потом вас близко на конкурсах не было!

Фото Галины КАТКОВОЙ