Замены произошли в Костанайском, Аулиекольском и Наурзумском районах. На должности, по согласованию с депутатами местных районных маслихатов, были назначены Берик Танжариков, Жансултан Таукенов и Мади Ихтиляпов соответственно. Об этом сообщила пресс-служба акима области.

Аким Костанайского района - Танжариков Берик Куанышевич 1990 года рождения, уроженец Костанайской области, казах, образование высшее.

Трудовую деятельность начал в 2011 году. Работал на различных должностях в сфере строительства.

С 2015 по 2018 годы работал заместителем руководителя и руководителем Управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области.

С 2018 года до настоящего времени возглавлял Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области.

Аким Аулиекольского района - Таукенов Жансултан Коныртайулы 1975 года рождения, уроженец Амангельдинского района Костанайской области, казах, образование высшее.

Трудовую деятельность начал в 1994 году налоговым инспектором в Тургайской области. Работал на различных должностях в этой сфере.

С 2004 по 2016 годы работал заместителем акима Амангельдинского района и акимом района.

В 2016-2018 годах был акимом Аулиекольского района.

С 2018 по 2020 год работал руководителем Управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области.

С 2020 года до настоящего времени занимал должность акима Костанайского района.

Аким Наурзумского района - Ихтиляпов Мади Умирзакович родился в 1978 году в Наурзумском районе Костанайской области, образование высшее. Имеет большой опыт работы в сельском хозяйстве.

Трудовую деятельность начал в августе 1999 года учителем физической культуры Шолаксайской средней школы Наурзумского района.

С 2001 по 2012 годы работал исполнительным директором ТОО «Ветеран-1» Наурзумского района, заместителем директора ТОО «Шолаксай-1», директором ТОО «Ветеран-1».

С января 2013 года-директор ТОО «Шолаксай-1».

Также с февраля 2020 года является учредителем и директором ТОО «Тубек».

Депутат Наурзумского районного маслихата трех созывов, депутат Костанайского областного маслихата седьмого и восьмого созывов, член комиссии по бюджету и развитию экономики региона.

Фото предоставлено пресс-службой акима области