Вопрос о бесплатном питании в детских садах поступил сегодня, 4 сентября, на редакционный номер "НГ". Мы попросили ответить на него руководителя отдела образования акимата Костаная Гульсим УРАЗБАЕВУ.

Иллюстративное фото mamovediya.com.ua

- У нас в ватсапе, в группе получателей АСП, идут споры по этому поводу, - написала читательница. - Одни пишут - им сказали, что питание за счёт госбюджета. А другим говорят, что это только для школьников с 1-го по 4-й класс и к детсадам не относится. Как нам узнать, государство выделяет бюджет на питание для детсадов или нет? Не может же быть, что какие-то сады говорят родителям, что питание для получателей АСП бесплатно, а в других говорят, что платно.

- Ранее родители из семей получателей АСП, многодетных семей оплачивали за питание детей с 50% скидкой, - прокомментировала Гульсим Уразбаева. - С 1 сентября воспитанники детских садов данных категорий охвачены 100% бесплатным питанием согласно решению Костанайского областного маслихата № 41 от 11 августа 2023 года. На сегодня бесплатным питанием охвачено 1 349 воспитанников.

Заявление на обеспечение бесплатным питанием нужно подавать руководителю дошкольного учреждения.