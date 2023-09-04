Пешехода сбили на перекрестке в Костанае
4 сентября 2023, 10:07 | Государство
ДТП произошло сегодня, 4 сентября, в 7.46 на пересечении улиц Кобланды Батыра и Дружбы. Водитель автомашины «Шевроле Кобальт» совершил наезд на пешехода. Произошло ли это непосредственно на "зебре" или рядом с ней, пока неизвестно.
Пострадавшая была доставлена в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.
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