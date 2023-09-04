ДТП произошло сегодня, 4 сентября, в 7.46 на пересечении улиц Кобланды Батыра и Дружбы. Водитель автомашины «Шевроле Кобальт» совершил наезд на пешехода. Произошло ли это непосредственно на "зебре" или рядом с ней, пока неизвестно.

Пострадавшая была доставлена в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.