Региональную квоту приема кандасов и переселенцев изменят в Казахстане
4 сентября 2023, 09:31 | Государство
Министерство труда подготовило проект поправок в региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2023 год", сообщает Zakon.kz.
Согласно проекту, региональная квота приема кандасов на 2023 год вырастет до 2 287 человек (на текущий момент – 1 925 человек).
Региональная квота приема переселенцев на 2023 год уменьшится до 6 592 человек (сейчас составляет 6 727 человек).
В обосновании проекта говорится, что квоту изменят в связи с потребностью местных исполнительных органов.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября 2023 года.
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