1 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к народу с Посланием, в котором были затронуты ключевые аспекты будущей стратегии развития страны. Депутат Мажилиса, политический обозреватель Никита Шаталов и экономист Галымжан Айтказин поделились своим мнением о самых важных пунктах этого Послания, подчеркивая их критическое значение для Казахстана, передает Tengrinews.kz.

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По мнению депутата, роль Послания в системе государственного планирования такова, что Президент озвучивает план среднесрочного и стратегического характера на следующие два-три года. По его словам, это, как правило, политический ответ на текущее состояние дел в экономике.

Энергетика и референдум по строительству АЭС

Один из важных аспектов, на который обратил внимание Шаталов, связан с топливно-энергетическим комплексом и решением по строительству атомной электростанции. Этот шаг призван решить проблемы, связанные с электрообеспечением и теплообеспечением, которые были актуальными в прошлом и текущем году.

"Было озвучено историческое решение по референдуму об атомной электростанции. Я буду выступать сторонником данного строительства. Это важный пункт, потому что мы все понимаем, что те проблемы, с которыми столкнулись в прошлом и этом году, касающиеся электрообеспечения, теплообеспечения, это позор для нашего государства. Мы не должны были через это проходить, потому что у нас есть планы по структурному изменению экономики. Но развивать промышленность в дефиците коммунальных услуг, света, воды и тепла, мы не можем", - сказал Шаталов.

Продовольственная безопасность Казахстана

Как отметил депутат, Послание коснулось базовых структурных вещей в экономике. Президент говорил про промышленную безопасность - обеспечение всеми необходимыми товарами внутри экономики. Это газохимические комплексы, нефтехимические комплексы, уголь, разведка и добыча редко-земельных металлов. Это все те материалы, которые необходимы экономике, которые необходимы внутри и на экспорт.

Важный пункт, как отметил парламентарий, касается продовольственной промышленной безопасности. Недостаточное количество обработки сырья приводит к тому, что импортируем довольно много готовых продуктов. На это влияют курсовые колебания доллара и рубля.

Он подчеркнул, что из-за санкций, наложенных на Россию, Казахстан больше не может вести импорт через соседей.

"У нас выросли издержки при транспортировке товаров, которые нам жизненно необходимы - от продуктов питания до одежды. Все это провоцирует инфляцию, инфляция носит не монетарный характер, это все-таки структурные вещи. Самое главное, нам необходимо делать все это внутри. Потому что если мы это делаем внутри, то мы экспортируем и обеспечиваем внутренний рынок с минимальным инфляционным шагом. У нас нет проблем с логистикой и нет проблем с тем, что мы от кого-то зависим", - пояснил эксперт.

Ситуация с банками

Еще один важный блок, по мнению Шаталова, касается банковской системы.

"Кредитование юридических лиц - долгие деньги. Странная ситуация с краткосрочными нотами Нацбанка уже долго висит в воздухе, и она регулярно поднимается. У этой проблемы не существует какого-то быстрого очевидного решения, поэтому Президент дал поручение правительству, Национальному банку и Агентству по развитию регулирования финансового рынка в течение года дать ответ на то, каким образом мы будем менять структуру кредитования. Переориентировать банки с кредитования физических лиц, с вложения в государственные ценные бумаги на участие в реальном секторе экономики", - пояснил эксперт.

По словам Шаталова, однозначного решения нет, потому что запрет для банков на вложение в государственные бумаги грозит наплывом очень большого количества денег, которые ничем не обеспечены.

"Это опять будет стимуляция потребительского кредитования, так как банкам нужно как-то зарабатывать. Внутри есть еще одна банковская проблема, которая касается самого качества кредитных офицеров, выдающих кредиты. Не во всех банках есть достаточное количество компетентных людей для того, чтобы качественно оценивать бизнес-проекты", - отметил он.

Банкам второго уровня выгоднее не давать кредит юридическому лицу, потому что это повлечет за собой большие издержки. Дешевле дать кредит физическому лицу, подчеркнул депутат.

"Нужно иметь большие резервы, то есть замороженные деньги, которые ты не можешь пустить в оборот. Нужно требовать с них (предпринимателей. - Прим.) большие залоги. На что жалуются предприниматели - часто не хватает залогового обеспечения, потому что это чаще всего среднее или малое предприятие, которое сидит в аренде, у которых там максимум хватило средств на несколько каких-нибудь производственных вещей типа станков и так далее", - сказал он.

Депутат считает, что для улучшения ситуации с бизнес-кредитами необходимо определенное регулирование, изменение пруденциальных нормативов и повышение компетенции конкретных банковских менеджеров.

Налоги для банков

Другой важный вопрос касается пересмотра налогов для банковской системы.

"Многие говорят о том, что у нас банкоцентричная экономика. Владельцам банков зарабатывать проще всего. Это действительно так, а когда мы говорим про обрабатывающую промышленность, где структура заработка довольно сложная, предприниматели берут длинные кредиты, даже при помощи государства. Маржинальность и прибыльность там не такая высокая, как в банковском секторе", - сказал депутат.

По мнению депутата, крупным промышленным группам гораздо интереснее заниматься банковским сектором, где более либеральное налоговое законодательство.

"Здесь есть необходимость подумать над тем, каким образом должна выглядеть справедливая налоговая система для крупных финансовых институтов, которые в данный момент не до конца исполняют свою функцию, потому что функция банков - это быть сердцем экономики. А они качают деньги, которые являются кровью экономики, а ее сейчас сильно не хватает предприятиям", - добавил Шаталов.

Инфляция и новые торговые маршруты

Как отметил парламентарий, в Казахстане все еще превалирует высокая инфляция, которую Национальный банк будет вынужден держать. По его мнению, кредитование еще не будет выгодным, низких ставок еще не предвидится. Но проблема инфляции носит не монетарный характер, то есть это не от количества денег в экономике. В стране, по словам Шаталова, серьезные барьеры по допуску товаров к внутреннему рынку.

"У нас сократилось количество логистических маршрутов. Я думаю, вы сами замечаете, что у нас стали появляться турецкие, иранские товары на полках, которых раньше не было. Это происходит замещение некоторых групп товаров, которые выпали после начала боевых действий в регионе и введения санкций против России", - отметил депутат.

Шаталов высказался о необходимости развития внутреннего производства диверсификации торгового маршрута.

Еще один важный момент, затронутый в Послании - диверсификация транспортных маршрутов.

"Это срединный коридор, который проходит из Китая через Казахстан, потом Азербайджан в Грузию, в Турцию и оттуда получают доступ в Европу. Потенциал роста в пять раз больше по отношению к нынешнему обороту. Я думаю, что это не предел. Я предполагаю, что имеется в виду готовность инфраструктуры в ближайшие годы. Это порты, дороги, количество танкеров, контейнеров и так далее", - отметил Никита Шаталов.

Диверсификация транспортного маршрута необходима не только для получения импортной продукции, но и для отправки на экспорт нефти и нефтепродуктов.

"Мы знаем, что мы по нефти очень сильно зависим от Каспийского трубопроводного консорциума (КТК. - Прим.). 80 процентов казахстанской нефти отправляется через одну трубу в Европу. Нам необходимо хотя бы частично диверсифицировать этот экспорт. Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Европейский банк реконструкции и развития все инвестиции в КТК оценивал в районе 18 миллиардов долларов. Казахстан не должен единолично нести эту нагрузку и поэтому Президент дает поручение, чтобы наши внешнеполитические и торговые ведомства отработали финансирование этого проекта с другими участниками процесса - Китай, Азербайджан, Грузия, Турция. Потому что увеличение собственного транзитного потенциала интересно и другим государствам", - добавил депутат.

Увеличение минимальной зарплаты

Также депутат высказался о влиянии увеличения минимальной заработной платы в Казахстане до 85 тысяч тенге с января 2024 года.

"Минимальная заработная плата - это инструмент давления на работодателей. Сейчас люди получают 70 тысяч тенге. Теперь люди должны будут получать минимум 85 тысяч тенге. Для работодателей это дополнительная нагрузка на фонд оплаты труда. Но с другой стороны мы понимаем, что без вот этого шага не было бы сглаживания по потерям от инфляции. Инфляция - это всегда налог на бедных. От нее больше всего страдают люди, у которых не хватает доходов. Этот шаг напрямую влияет на людей, которые заняты в государственном секторе, у которых зарплата считается от МЗП", - сказал Шаталов.

Депутат отметил, что предприниматели стремятся выплачивать налоги по исключительно минимальным ставкам.

"Президент сегодня много говорил о сложности администрирования налоговой системы. У нас предприниматели - люди хитрые, находят способы платить налоги по минималке. Здесь поднимается вопрос, что теперь по минималке нужно будет платить больше налогов. Здесь прямого влияния между повышением цен и минимальной заработной платой нет", - сказал Шаталов.

По его словам, за последние несколько лет ценовые скачки и инфляция связаны с глобальными потрясениями - пандемия, боевые действия в регионе, ухудшение транспортно-логистических отношений, санкции, а не с повышением МЗП. На Казахстан, по его мнению, это влияет гораздо больше, чем подъем минимальной заработной платы.

Новые министерства

Создание двух новых министерств в Казахстане Шаталов считает "ответом на вопросы, которые возникли".

По его словам, помимо описанных выше, есть и более прагматичная мотивация для разделения МИИР - ведомство стало слишком большим, им стало сложно управлять. Выделение Министерства транспорта позволит более акцентированно заниматься транспортно-логистическим потенциалом Казахстана.

По мнению Шаталова, в целом в Казахстане давно идет тенденция на разделения министерств для их более узкой ориентации в какой-то конкретной сфере. Когда одна отрасль и конкретное ведомство несет ответственность за развитие и решение определенных проблем.

Нехватка воды в Казахстане

Проблема воды, как отметил депутат, очень наболевшая.

"Мы знаем про историю с Жамбылским водохранилищем, которое сейчас недополучило воды. Из-за этого страдают сельхозники. Мы знаем проблему в Астане с нехваткой воды и инфраструктуры. Мы понимаем, что это так или иначе связано с недостаточно бережливым отношением к воде со стороны предпринимателей. У нас не внедрены механизмы сохранения воды и ее очистки. Это все связано с тем ворохом проблем, который накопился. Вода в нашем регионе (Центральная Азия. - Прим.) - дефицитный ресурс. Здесь нужно отдельно искать путь решения, задействовать Министерство иностранных дел и Администрацию Президента", - подчеркнул Никита Шаталов.

Депутат также ответил на вопросы о возможном ухудшении отношений между странами Центральной Азии из-за вопросов воды.

"Благодаря устойчивым взаимоотношениям между лидерами государств мы все находимся в глубокой взаимозависимости. Взаимозависимость продиктована нашей общей историей, в том числе в составе Советского Союза. У нас инфраструктурная связность, у нас есть ряд общих проблем, которые мы должны решать сообща. Я не думаю, что это приведет к каким-то таким серьезным конфликтам. Локальные недопонимания будут случаться, с этим ничего не сделаешь. Это человеческие, политические взаимоотношения. Но в какие-то серьезные конфликты я не верю", - сказал парламентарий.

Переориентация "Отбасы банка"

В настоящий момент "Отбасы банк" - лидер ипотечного кредитования в Казахстане, подчеркнул Шаталов. Это связано с тем, что у банков второго уровня высокая ставка. А "Отбасы банк" - это изначально банк с высокой социальной ответственностью, социальной функцией, которая была на него возложена государством - обеспечение жильем.

"Мы столкнулись с тем, что мы живем в рыночной экономике, и банк вынужден каким-то образом балансировать, чтобы не жить только на трансфертах из бюджета. Безусловно, было выгодно развиваться в городах республиканского значения, в областных центрах, потому что там у людей есть деньги. Это позволяло стимулировать строительство в крупных городах и миграцию. Переориентация на малые города, моногорода позволит немножко оживить ситуацию на жилищном рынке, а может, и довольно сильно. Я сам из Шахтинска Карагандинской области. Там жилищное строительство довольно скудное. Во-первых, устаревший жилищный фонд. Во-вторых, нет строительства новых объектов либо оно не обеспечивает все потребности, хотя создается довольно большое количество молодых семей. А есть необходимость из таких моногородов, как Шахтинск, Рудный и так далее, делать определенные точки притяжения, в том числе для молодых специалистов, которые могут быть заняты в промышленности. Потому что моногорода - это вообще хороший старт для молодой семьи. Особенно, если областной центр рядом. Ты покупаешь жилье в моногороде, в 30-40 километрах от тебя крупный город, где ты можешь получить все необходимые современные услуги. Но у тебя более дешевое жилье, относительно высокие для этого района доходы. И ты можешь там обеспечить какой-то первоначальный капитал на то, чтобы в будущем перебраться в город побольше", - поделился мнением Никита Шаталов.

Наказание за насилие в отношении женщин и детей

Эта проблема стоит остро в казахстанском обществе давно, отметил депутат. Была попытка подойти к вопросу через закон о семейно-бытовом насилии.

"То ли из-за недостаточной коммуникационной проработанности, то ли из-за намеренной атаки на этот закон был создан прецедент с большим недовольством людей. По большому счету, различные псевдоактивисты ввели в заблуждение, что этот закон нужен, "чтобы у них забирали детей". А потом мы увидели, что эти активисты себя показали на кампании по вакцинации, что они оказались страшными антиваксерами и распространителями фейков и мифов. В данный момент эта проблема стоит не то чтобы остро. Но регулярные информационные поводы, которые касаются физического или сексуального насилия в отношении детей, очень сильно наше общество будоражат. Учитывая ту демографическую силу, которая скрыта в нашей молодежи - 30 процентов людей относятся к категории молодых, средний возраст казахстанцев - 32, у нас есть необходимость дополнительной защиты этой категории граждан. Есть необходимость профилактической работы с самими детьми, которые часто устраивают друг другу буллинг в учебных заведениях. Необходимость профилактической работы с родителями, которые не всегда понимают границу между допустимыми. Это очень сложный процесс, но очень необходимый. Нам необходимо снижать в обществе толерантность к насилию. Люди не должны быть терпимы к тому, что происходит, когда кого-то бьют за стенкой. Вы не должны это терпеть. Это гарант того, что мы станем развитой нацией, если мы будем очень высоко ценить жизнь вне зависимости от того, кто это - мужчина, женщина или ребенок", - добавил он.

По его словам, высока вероятность того, что будет обсуждаться криминализация любых насильственных преступлений, совершенных в отношении подрастающего поколения.

Экономист Галымжан Айтказин рассуждает, почему не произошло роспуска всех членов правительства.

"Перекраивание структуры единого тела под названием правительство, эффективности не добавляет. Изменения структуры играет роль при передаче полномочий от одной палаты в другую, от одной ветви власти в другую, либо когда есть конкурирующие ведомства, которые делят между собой полномочия. К примеру, в свое время многое обсуждалось относительно полномочий ГСК и прокуратуры МВД и Антикора. В данном случае, когда происходит такая реорганизация внутри правительства, это, скорее, более технический акцент на воде, потому что вода на самом деле является огромной проблемой. Но решает ли это структурный процесс? Конечно, нет. Это просто перестановка мебели внутри квартиры, но все зависит от исполнителей программ, которые они будут реализовывать", - сказал он.

Экономист высказался о предстоящем референдуме, на котором казахстанцы должны будут решить - строить АЭС или нет.

"Я думаю, что администрация Президента, имея огромное количество подчиненных, все равно опирается на общественное мнение. А именно на ключевые моменты, которые способны вызвать большое возмущение общества. И конечно, из-за психологических болей по поводу Семипалатинского полигона, Чернобыльской катастрофы, строительство АЭС относится к таким фобиям. И поэтому именно эта проблема может вызвать массовые выступления в случае, если государство примет решение наперекор общественному мнению", - сказал Айтказин.

Эксперт добавил, что внутренние политические исследования, социологические опросы, фокус-группы, аналитические оценки показывают, что общественное мнение не предоставляет власти достаточного политического морального мандата на строительство станции.

"Нужно убедить через общественные слушания. А во-вторых, если довести уровень поддержки до 50 процентов, то лучше это закрепить с помощью референдума. Маленькая протестная группа - 10-15 процентов, если это будет решение власти, недовольные смогут раскачать ситуацию, а если решение будет в результате референдума, то они будет бессильны", - считает Айтказин.

Повышение минимальной заработной платы, по мнению Айтказина, повлияет психологически на казахстанцев.

"Это немножко может подстегнуть инфляцию. Во-первых, увеличится налогооблагаемая база у предприятий, которые платят зарплату. Они либо уйдут в тень, либо будут больше платить.

Другого выхода нет, самые нижние слои нужно как-то поддержать. Это последовательный маленький элемент общей политики, чтобы доходы чуть-чуть догоняли инфляцию", - отметил он.

Айтказин считает, что новая тарифная политика на коммунальные услуги делается для предприятий.

"Экономика может развиваться на рыночных рельсах, власть играет с переключателем, то закручивает гайки социальные, то сдерживает. Это делается для того, чтобы позволить естественным монополиям наполниться деньгами, чтобы инвестировать в свою модернизацию", - сказал Айтказин.

В целом эксперт называет послание Президента - технико-экономическим.