Новую статью в Уголовный кодекс Казахстана, которая будет защищать именно детей, предложила ввести уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, сообщает Оrda.kz.

Фото: Динара Закиева / c Facebook

Об этом омбудсмен написала в Facebook, комментируя послание президента народу Казахстана, в котором он потребовал ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних, а также усилить психологическую поддержку детей.

"Сегодня в законодательстве отсутствуют отдельные статьи, охватывающие все формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения и, соответственно, предусматривающие ответственность за них. Правоприменители вынуждены применять подходящие статьи для привлечения к ответственности", - написала Закиева.

Поэтому, по её словам, необходима статья "Насилие в отношении несовершеннолетнего", которая будет охватывать все формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения в отношении именно детей.

"Например, ребенка пнули в лицо в торговом центре – применена статья "Хулиганство". Статья "Побои" в КОАП РК к детям на практике практически не применяется. Единственная статья, применяемая при жестоком обращении – 140 УК РК "Неисполнение обязанности по воспитанию", которая предусматривает ответственность за жестокое обращение только воспитателей и родителей, ответственность за которое не соответствует деянию. Например, отчим избил ребёнка. Его поместили в больницу, а потом в центр адаптации несовершеннолетних. Отчиму же дали ограничение свободы, то есть он остался жить дома, что по сути не является наказанием для совершившего деяние", - пояснила омбудсмен.

Она считает, что если дело касается детей, то важно исключить возможность примирения сторон, а также такую форму наказания, как ограничение свободы, если преступления связаны с истязанием, насилием или жестоким обращением в отношении несовершеннолетних.

"Безнаказанность за жестокое обращение часто переходит в более тяжелые преступления. Человек, совершающий подобное деяние, должен знать, что наказание суровое", - отметила Закиева.

Также она настаивает на обязательном курсе психологической помощи для тех, кто совершил преступление против ребёнка и отмечает, что в Казахстане нет единой программы помощи жертвам насилия – детям. Родители самостоятельно ищут адвокатов и юристов.

"В 13 областях нет центров психологической поддержки, которые должны заниматься обучением, координацией, качеством психологической работы в школах", - подчеркнула Закиева.

Она выразила надежду, что после послания президента эти проблемы удастся решить.

После резонансной драки двух отцов в торговом центре Астаны, один из которых оказался боксером, а второй во время потасовки держал на руках сына, Закиева предложила внести в законодательство статью, предусматривающую ответственность за создание ситуации, которая угрожает безопасности и здоровью ребёнка.