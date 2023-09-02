Вся изъятая расфасованная табачная смесь для кальяна и электронные сигареты продавались на территории областного центра. Нелегальную табачную продукцию изъяли в рамках проводимых проверочных мероприятий сотрудники департамента госдоходов и департамента экономических расследовани.

- Установлено и пресечено шесть фактов реализации табачных изделий без средств идентификации. В ходе рейдовых мероприятий выявлена нелегальная табачная продукция в количестве 14 439 единиц товара иностранного производства, которая предназначалась для розничной реализации, - сообщили в ведомстве, - Стоимость товара более 30 млн тенге.

Нарушителям грозит ответственность по ч.2 ст. 283 КРК об АП КРКобАП. Максимальная санкция предусматривает наказание в размере 500 МРП (1 725 000 тенге) с конфискацией подакцизных товаров.