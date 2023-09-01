36-летнего Айдоса Абдикенова 20 июля забрали из его квартиры в медицинский вытрезвитель. Несколько дней родственники ничего не знали о состоянии и местонахождении мужчины. Через 5 дней его дядя выяснил – Айдос умер, тело находится в морге.

Язва желудка?

Кто именно вызвал стражей порядка в квартиру Айдоса, родственники не знают. В полиции им сообщили, что недовольной была соседка. Забрали в ГККП «Центр временной адаптации и детоксикации» - медвытрезвитель.

- Хотя человек был дома и никаких причин забирать его туда не было, - считает двоюродный дядя погибшего Орикпай АБДИКЕНОВ. – Мы долго не могли понять где он и что с ним случилось. 25 июля я пошел в вытрезвитель. Стучал в двери, но никто не открывал. Потом вышел охранник, я ему пояснил, что ищу родственника. Охранник спросил: «А ты что, ничего не знаешь? Ты точно его родственник?». Я отвечаю, что он - Абдикенов, и у меня такая же фамилия. Просил посмотреть по журналу. И только поле этого охранник сказал, что 20 июля Айдос умер.

Айдос всю жизнь работал там, где необходимо применять физическую силу. Был дорожным рабочим на асфальтоукладчике, таскал мешки с картошкой на складе. Тем удивительнее для родственников было услышать, что мужчина скончался от "острой язвы желудка с внутренним кровотечением и прободением". Так указано в медицинском свидетельстве о смерти от 21 июля 2023 года. Окончательную причину установят после проведения гистологии. Результатов анализа на момент выхода этой статьи еще не было.





- Ведь для таких людей физические нагрузки категорически запрещены, - рассуждает Абдикенов. – Обычно, когда у человека проблемы с желудком, у него плохой аппетит. А он всегда выглядел здоровым. 20 июля он был дома. Да, в состоянии алкогольного опьянения. Но он никому не угрожал и не представлял угрозы.

Вопросов стало еще больше, когда родственники увидели тело Айдоса в мечети перед похоронами.

- Когда его привезли в мечеть и начали обмывать, мы увидели, что у него много синяков, вплоть до пяток, - говорит Орикпай Абдикенов. - Нам не давали его нормально осмотреть, не давали фотографировать. Сказали, что это запрещено, что только с разрешения следователя. В морге нам показывали только лицо, чтобы провести опознание. Мы долго настаивали, чтобы увидеть все тело. Нам говорят, что это трупные пятна. Но мы не верим. А когда мы увидели его в мечети, появилось больше подозрений. У меня есть предположение, что его даже в паховую область били.

"Просим уполномоченный орган..."

Адвокат Серикжан САРИНОВ, представляющий интересы семьи погибшего, подготовил обращение следственному судье Рудненского городского суда. Полиция возбудила дело по статье 001 УК РК (смерть лица). Это дело возбуждается просто по факту смерти. Родственники же предполагают, что было совершено убийство и просят вести расследование по соответствующей статье.

- Орикпай обращался в полицию, но никто к нему на контакт не выходил, поэтому он и обратился к нам за юридической помощью, - рассказал Саринов. - Я составил обращение к прокурору города, начальнику управления полиции Рудного и департамента полиции Костанайской области. Мы просим, чтобы они поставили на контроль это дело. И обратили внимание на обстоятельства произошедшего. Родственники ставят вопрос, чтобы уголовное дело забрали из Рудного, потому что есть подозрения в адрес местных полицейских. И передали это дело в департамент полиции или даже в производство спецпрокурора областной прокуратуры.

Орикпай Абдикенов отмечает, что ответственные органы даже не начали проводить проверку в отношении полицейских, которые доставили его племянника в вытрезвитель.

"Просим обязать допросить в качестве свидетелей сотрудников медвытрезвителя, полиции, скорой помощи, работавших в ночь с 20 на 21 июля, изъять видеозаписи с камер наблюдения, - указано в жалобе адвоката в следственный суд. - Ходатайствуем об изъятии журналов регистрации поступающих лиц в медвытрезвитель, их осмотра, освидетельствования, помещения в палаты, выписки за смертью лица и другие сведения. Просим их приобщить как вещественные доказательства".

Как сообщил «НГ» адвокат , в суде представили первые допросы свидетелей, поэтому жалобу он отозвал, так как «хоть что-то начали делать».

И. о. начальника следственного управления Бауыржан КУСАИНОВ сообщил в ответе на запрос «НГ» департаменту полиции Костанайской области, что ход расследования взят на контроль.

- С целью обеспечения требований ст. 24 УПК РК, направленных на качественное и всестороннее расследование уголовного дела, в управление полиции Рудного даны указания о проведении дополнительных следственных действий, по результатам которых по делу будет принято процессуальное решение, - написал Кусаинов. - Вопрос об ответственности сотрудников полиции будет решен по результатам досудебного расследования. Иную информацию о ходе расследования уголовного дела предоставить не можем в соответствии со ст. 201 УПК РК. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора.

«НГ» сообщит о результатах расследования.

Фото Георгия ГОВОРОВА