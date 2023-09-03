Где будут отключать свет в Костанае с 4-го по 9-е сентября?
План работ Костанайской горэлектросети с 4 по 9 сентября 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях запланированы в шести районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 4 по 9 сентября с 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Плеханова 53-98, 98/2-98/10, ул. Рудненская 60-82,39/2-39/12,41/1-41/11, ул. Чернышевского 59-69, 59/1- 59/5, ул. Лесная 1-15, ул. Сибирская 22-71, 43/1-43/7, 41/1,49/1-49/6,90/3,47/3,47/5,86/5.
ТП-300а (работы на ПС)
5 сентября с 10:00 до 18:00
магазин «Назар».
Частный сектор: ул. Курганская 1-23,4/2, 1 пр. Герцена 58/1-58/47, ул. Герцена 58-80, 2 пр. Герцена 58/4,58/22, 3 пр. Герцена 58/1-58/33, 4 пр. Герцена 58/2-58/40, 5 пр. Герцена 58/1-58/43, ул. Каирбекова 425-445.
ТП-117 (работы на ПС)
6 сентября с 10:00 до 18:00
детский сад «Айгерим» по пр. Кобланды батыра 8, детский сад «Жастык», ул. Дружбы 22, стоматология, магазины «Наш», «Дружба», «Кумар», «Любимый».
Спальный сектор: ул. Дружбы 22а,26,30, пр. Кобланды Батыра 8,10,12.
ТП-150-ТП-Пионерлюкс (работы на ПС)
6 сентября с 10:00 до 18:00
ТОО «Атрия», ТОО «Астык Азия трейд», ТОО «Пласт-окно», ИП Радута, ИП Есенбаева, ТОО «МС-Лидер», ИП Утенов, ИП Кукенов, мельница «УН-Агро», ТОО «Той-Сай», ИП Куджанов, ТОО «Агропланета», ИП Курманбаева, ТОО «Компания ALE», магазин «Украинский», ИП Ефимов.
Частный сектор: ул. Киевская 23-58, 23/1-23/17, 58/2-58/12.
промзона мкр. Аэропорт (работы на ВЛ )
7 сентября с 10:00 до 18:00
ТОО «Карьер-комплект», ТОО «Полистерол», «ТОО Дельта-С», ТОО «Агро-Лига», ТОО «Альянс групп», Научно-Технический центр, ИП Балабекова, магазин «Салем»,
ТП-456 (работы на ПС )
7 сентября с 10:00 до 18:00
Спортивно-оздоровительный комплекс, магазин «Санур».
Спальный сектор: ул. Майлина 18,24, ул. Амангельды 198, ул. Урицкого 19, ул. Победы 207.
ТП-82 (работы на ПС )
8 сентября с 10:00 до 18:00
ИП Мамедова, ИП Эльмурзаев, ИП Федорина, ИП Исахметова, ТОО «Автосервис», ИП Юносова, ИП Хасанова, ТОО «Одак», ИП Зудерман, ИП Ковчег, ИП Детков, ИП Купчик, ИП Мурзагалиев.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.