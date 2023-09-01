В Казахстане можно и необходимо как минимум на 20% сократить число видов налоговых и других обязательных платежей в бюджет, сказал президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании. При этом он поручил сократить и налоговые льготы, передает Informburo.kz.

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"Там, где нет значимой фискальной отдачи, следует исключить их полностью, остальные можно объединить. Показала свою востребованность инициатива по внедрению розничного налога. Учитывая положительный опыт, правительство расширит сферу его охвата в два раза. Предстоит также ускорить введение прогрессивного налогообложения", – говорится в Послании.

По мнению президента, следует обеспечить переход на сервисную модель взаимодействия налоговиков и налогоплательщиков, чтобы фискальные органы имели цель "не наказать, а предупредить". Глава государства поручил провести полную цифровизацию налогового контроля и на 30% сократить формы налоговой отчётности.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил на 20% сократить налоговые льготы и предоставлять их по чётким правилам, без привязки к отдельным проектам и персонам.

"Объявленная мной ранее дифференциация налоговых ставок в разных секторах экономики должна обеспечить распределение налоговой нагрузки соразмерно повышению сложности производства. Предприниматели справедливо жалуются на сложную процедуру возврата НДС, что серьёзно ухудшает инвестиционный климат в стране. Правительству следует оперативно устранить эту застарелую проблему", – отметил президент.

Он добавил, что передача в регионы сбора КПН и некоторых других видов платежей привела к росту доходов регионов более чем на 30% в 2022 году.

"Следующим этапом реформы будет распространение этой нормы на другие налоги, включая НДС. Задача – передать на второй уровень бюджета дополнительно не менее 2 трлн тенге. По итогам поэтапной фискальной децентрализации доля трансфертов из республики в структуре доходов местного бюджета должна снизиться в среднем до 25% (сейчас – около 50%)", – подчеркнул глава государства.

По мнению президента, районные акимы должны получить право самостоятельно формировать бюджет. Помимо этого, регионы сами должны определять преференции по налогам, которые они собирают в свой бюджет.