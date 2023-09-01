Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанцы смогут выбирать акимов районов и городов областного значения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Важно последовательно расширять прямое участие граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти. Уже больше двух лет граждане сами выбирают акимов сел, поселков и сельских округов.

За это время были избраны три четверти акимов сельского уровня. Теперь нам предстоит апробировать выборность акимов районов и городов областного значения", - сказал Токаев в ежегодном Послании народу Казахстана.