Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана поручил с 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге, передает Informburo.kz.





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"Как мы обещали, правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной заработной платы. В целях увеличения доходов граждан поручаю с 1 января 2024 года повысить размер МЗП до 85 тысяч тенге. Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза", – сказал президент.

Эта мера позитивно отразится на благосостоянии около 1,8 млн граждан, включая 350 тысяч бюджетников. В целом, для всестороннего развития рынка труда правительству необходимо в кратчайшие сроки утвердить Комплексный план, рассчитанный до 2030 года, добавил глава государства.

"Помимо чёткого определения принципов и приоритетов новой экономической политики, критически важно качественное и полноценное исполнение намеченных реформ. И этот процесс напрямую зависит от компетенций, ответственности и политической воли государственных служащих", – сказал Касым-Жомарт Токаев.



