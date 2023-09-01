Выступая с Посланием народу Казахстана, Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о создании нового министерства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам Главы государства, внедрение водосберегающих технологий – очень важный вопрос, требующий безотлагательных мер.

"Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы. Считаю, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство. В этой связи будет образовано Министерство водных ресурсов и ирригации", - сказал Президент.

Как заявил Глава государства, нарушения в данной сфере будут жестко пресекаться и наказываться по всей строгости закона.

"Вместе с тем сейчас нам не обойтись без новой тарифной политики, адекватной текущим реалиям. Устаревшая инфраструктура функционирует на пределе возможностей. Создание новой – задача рынка. Сверхнормативное потребление воды будет равно повышенному тарифу. Одним словом, нужно всячески экономить воду. При этом черный рынок воды должен быть полностью искоренен. Вода – это ограниченный ресурс, ее наличие является залогом выживания фермеров", - заявил Президент.

Кроме того, глава государства поручил вернуть Министерство транспорта.

Как заявил Глава государства, Казахстан должен усилить свои позиции в качестве узлового транзитного хаба в Евразии и стать со временем полноценной транспортно-логистической державой.

"Динамичное развитие этой сферы – стратегическая задача. Доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших трех лет должна достичь не менее 9 процентов. Для этого принципиально важно обеспечить эффективную управляемость отраслью. Следует восстановить Министерство транспорта, которое также будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры", - заявил Президент.