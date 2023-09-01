Уголовное дело в отношении Аскара ДАРБАЕВА начали рассматривать в суде № 2 Костаная 31 августа. Дело тянется с прошлого года, когда департамент экологии обвинил известного предпринимателя Михаила КОРНЕЕВА в нарушении в сфере недропользования. За ущерб ему грозил штраф на 610 млн тенге. Корнеев начал обжаловать это в разных судах, дошел до коллегии по административным делам. На скамье подсудимых вместе с Дарбаевым также предприниматель Елжас КАЛКАЕВ, обвиняемый в посредничестве во взятке.

- Сначала с Корнеевым встретился судья Дудин, который сообщил, что председатель областного суда Смолин требует взятку $100 000, - зачитал обвинение прокурор Танат ТАСОВ. - Позже Смолин лично встретился с Корнеевым и сказал: нужно $50 000. Корнеев передал через Дудина, что это много.

Дело попало к судье Дарбаеву, он был знаком с Калкаевым, а тот знал дочь Корнеева.

- Корнеев передал Калкаеву 19 млн тенге, - сказал Тасов. - Калкаев в своем Lexus-570 передал деньги Дарбаеву.

После того, как государственный обвинитель зачитал обвинение против Аскара Дарбаева и Ельжаса Калкаева, судья Мерей АМАНЖОЛОВ попросил выразить свое отношение к нему подсудимых.

- Вину полностью не признаю, - сказал Дарбаев. - Я ничего не совершал.

- Вы не связаны с признанием или непризнанием вины, но чистосердечное раскаяние смягчает вину, - напомнил Аманжолов второму подсудимому.

- Вину полностью признаю, - сообщил Калкаев.



Суд перешел к допросу потерпевшего по этому делу Михаила Корнеева. Предприниматель сообщил, что за 4 года у него было более 30 судебных процессов. Главным вымогателем он назвал экс-председателя Костанайского областного суда Анатолия Смолина, который в прошлом году с почетом ушел на пенсию.

- Дела я выигрывал, поэтому, когда обратился Дудин и попросил $100 000, я возмутился, потому что дело выигрышное, - сказал Корнеев. - Потом Смолин лично объяснил: "Тебя назначили виновным!" Такого я в жизни не слышал и предложил поменять вывеску суда на торговую палату.

Смолина, по словам Корнеева, в телефоне шифровали под ником Погода и писали: "Погода испортилась, встретилась с оппонентом" и так далее.

- Потом Дудин сказал, что больше не занимается этим делом, и отправил к Дарбаеву, который появился, как черт из табакерки! Но, конечно же, был просто опричником, как и Дудин.

Позже на Корнеева вышел Калкаев, которому он передал 19 млн тенге мечеными купюрами "под контролем КНБ", заявил потерпевший.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ