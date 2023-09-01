Он расположен в границах улиц Майлина - Назарбаева - Победы - Урицкого - Шевченко - Железнодорожная - Бородина. Имя Мерей району дали власти, оно прозвучало на общественных слушаниях по проекту детальной планировки в марте 2023 года. Жители тогда бурно выражали свое несогласие с новой застройкой.

На слушаниях по инициативе из зала устроили голосование, чтобы выяснить, сколько людей за и против строительства многоэтажек на месте индивидуальных домов.

- Свое несогласие с проектом детальной планировки выразило 108 собствеников домов, имеется протокол голосования, - говорится в сообщении, которое на днях распространила инициативная группа жильцов района. - Но возражения собственников учтены формально, от представителей акимата... на общественных слушаний не предоставлено вразумительного ответа в связи с несогласием жителей с разработкой ПДП.

20 апреля 2023 года состоялся второй этап слушаний, жители рассчитывали, что услышат об изменениях, внесенных проектировщиком после первых собраний с горожанами. Но по Мерею, отмечается в сообщении, изменений не произошло, мнение тех, кто был против новой застройки, не было учтено.

Группа жителей района обратилась с иском к акиму Костаная о признании незаконным и отмене постановления № 283 от 5 июля 2023 года, которым утвержден ПДП района Мерей. Иск принят специализированным межрайонным административным судом. Назначена дата предварительного слушания. Суд определил, что необходимо к разбирательству привлечь в качестве заинтересованных лиц ТОО «Проектный институт Казгипроград 1», который разрабатывал проект детальной планировки, ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства»

акимата города Костанай, ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Костанай».

Фото из архива "НГ"