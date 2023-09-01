С 2024 года Фонд обязательного медстрахования не будет заключать договоры с медорганизациями, к которым прикреплено менее 10 тыс. человек, следует из проекта приказа министра.

На начало 2023 года таких в Казахстане 127 таких клиник, обслуживающих порядка 1,2 млн населения страны. Уже в ближайший год в Казахстане закроются порядка 450 медицинских организаций. Кроме того, медорганизации, не имеющие трех лет опыта работы в данной сфере услуг, вообще исключаются из списка поставщиков Фонда медстрахования, заявили в четверг, 31 августа, на пресс-конференции представители медицинского сообщества, передает корреспондент inbusiness.kz.

"В течение трех месяцев все медицинское сообщество взбудоражено тем, что появился проект приказа минздрава РК, ограничивающий участие организаций с прикрепленным населением менее 10 тыс. человек в Фонде медицинского страхования. Например, из девяти частных организаций в Жезказгане четыре имеют население менее 10 тыс. Если эта норма будет введена, организации не будут иметь возможность работать с фондами медстрахования, за которыми стоит население", – говорит Виктор Тильман, член Национальной ассоциации Primary Health Care.

То есть казахстанцы, живущие в сельской местности, будут вынуждены ехать в клиники, обслуживающие от 10 тыс. человек, не меньше. По мнению медицинского сообщества, таким образом будут нарушаться принципы шаговой доступности.

Если ранее гражданин при недомогании мог свободно обратиться в специализированные клиники как частной, так и государственной формы, где ему сразу оказывали помощь на месте – после прохождения всех анализов, вплоть до хирургического вмешательства, то сейчас это будет сделать сложнее. Потому что сначала он должен будет получить направление через первичную медицинскую помощь, обратившись в поликлинику по месту жительства. В итоге процедура затянется, создаст очереди в клиниках и отнимет право на получение качественной и своевременной медпомощи, что и без того "на ладан дышит".

Как объяснили эксперты, согласно новому проекту приказа, медпомощь разделена на три уровня: организации первичной медико-санитарной помощи, специализированные медорганизации, оказывающие медпомощь по профилям, и высокотехнологичная помощь.

"Для получения лечения на вторичном уровне, в том числе и на платной основе, требуется направление первичной медико-санитарной помощи. Теперь человек не сможет даже платно, не то что через ОСМС, оперативно получить квалифицированную медпомощь из первых рук. Это неудобства, поскольку специалисты первичного звена настолько загружены и еще теперь должны выступать в роли диспетчера, выдавая направления. Мало того, по 106-му приказу большая часть функций переключилась на ПМСП, то есть у них должны быть развернуты хирургия, реабилитационные мощности и все необходимые условия", – отметила Ольга Железная, руководитель ТОО "Медицинский центр Казахстан".

В данном случае вторичный уровень оказался вырезан из системы социального медстрахования, без направления пациенты не смогут получить услуги, оплачиваемые в рамках ОСМС. Так как все услуги переносятся на первичный уровень, многие высококлассные специалисты вынуждены будут уехать из страны, чтобы прокормить свою семью, либо работать таксистами, утверждают спикеры. Развернуть такие мощности, чтобы проводить восстановительное лечение, условно, сложного перелома шейки бедра или сустава, ПСМП не смогут. Для этого требуются специальные вложения, мощности, специальные тренажеры, квалифицированные специалисты. Выходит, что такие пациенты остались без должного уровня обслуживания в рамках ОСМС.

В результате новых нормативов диагностический центр "Наргиз" в Кокшетау уже столкнулся с трудностями. Клиника проводит обследование работы головного мозга взрослых и детей, страдающих эпилепсией, послеинсультными состояниями и аутизмом. Застрахованные пациенты не могут получить направления через ОСМС ни от государственных, ни от частных клиник, которые не разрешают или ограничивают выдачу.

Между тем каждая судорога ребенка отнимает несколько часов жизни, дети с судорожным синдромом нуждаются в постоянном мониторинге, так как только через него можно определить, насколько действенна проводимая терапия, отмечают специалисты.

При этом новеллы предусматривают, что вторичное звено будет оказывать лечение только на платной основе. Но и для этого пациенты должны сходить в поликлинику по месту жительства и получить направление участкового врача. А чтобы попасть к нему, нужно прождать несколько дней, прежде чем записаться на прием и получить какую-либо медпомощь.

"Мы предлагаем создать рабочую группу и хотим, чтобы туда вошли представители ассоциаций, Национального центра развития здравоохранения, специалисты института экономических исследований при минэкономики и другие заинтересованные органы, чтобы пересмотреть данный приказ. Он действительно разрушает нашу систему здравоохранения", – говорят представители медицинского сообщества.

Более того, спикеры предлагают, чтобы госорган произвел анализ регуляторного воздействия приказа № 106 на первичный и вторичный уровень медпомощи РК, отработать механизмы выделения средств фонда ОСМС и другие механизмы регулирования – логического контроля, саморегулирования организаций и так далее.

По словам Ольги Железной, в минздраве и в самом Фонде социального медстрахования объясняют это нерациональным использованием средств фонда. В частности, тем, что узкие специалисты клиник необоснованно направляют пациентов для лечения в дневной стационар.

"Мы сами озабочены тем, почему недобросовестные поставщики мешают работать высококлассным специалистам в этой сфере, и мы хотим помочь госорганам решить эту проблему. Возможно, было такое, когда врачи лечили через фонд своих знакомых и родственников, но распространять на всю страну один факт и усугублять положение нуждающихся в лечении граждан не стоит", – считают спикеры.